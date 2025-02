Il Comune di Castiglione della Pescaia è iscritto nel registro OCC, Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento

Ad un anno dalla presentazione dell'istanza al Ministero di Giustizia è arrivata la conferma: il Comune di Castiglione della Pescaia risulta in possesso dei requisiti previsti dalla Legge n.202/2014 per essere iscritto nel registro OCC, Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento, quale articolazione interna del Comune.

Castiglione della Pescaia: «Essere riusciti a creare questo organismo è un risultato che mi riempie di orgoglio – dichiara la sindaca Elena Nappi –. È un organismo che ha un rilievo sociale molto importante, rientrando nell'ottica della legge antisuicidi. E il nostro piccolo comune con questo risultato si pone ad un livello più alto di tanti grandi comuni quali Milano o Roma, che non hanno raggiunto l'obiettivo. Saremo a disposizione per tutta la provincia di Grosseto per cercare di risolvere situazioni economicamente gravose che andrebbero incontro solo a contenziosi lunghi e spesso irrisolvibili».

La legge n.3/2012, nota come "Legge Salva Suicidi", definisce il sovraindebitamento come “una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente” . Con l'introduzione della nuova figura del Gestore per la Crisi da sovraindebitamento la Legge consente a quelle persone, meritevoli, che non riescono a pagare i propri debiti, di essere supportate e controllate dal gestore nelle procedure di presentazione del ricorso in Tribunale per rientrare in una situazione di equilibrio economico.

L'OCC Castiglione della Pescaia è il secondo organismo presente in provincia di Grosseto, dopo la CCIAA.

Referente interno dell' “OCC Castiglione della Pescaia” è il Segretario Generale, coadiuvato dall'Ufficio segreteria amministrativa, referente responsabile per la gestione dei pagamenti e incassi di competenza è l'Ufficio Ragioneria del Comune, Gestori della Crisi sono stati nominati cinque professionisti tra avvocati e commercialisti.

Potranno accedere a questo importante Organismo tutti i residenti nel territorio di competenza del Tribunale di Grosseto.