Cronaca Il Comune di Capalbio assume a tempo pieno e determinato: ecco come candidarsi 5 aprile 2024

5 aprile 2024 179

Aperti i termini per presentare la domanda entro le ore 12 del 4 maggio 2024 per la direzione dei settori tecnici-amministrativi

Capalbio: È stato pubblicato il bando per affidare, a tempo pieno e determinato, la direzione dei settori tecnici-amministrativi del Comune di Capalbio. "Prosegue – commenta Gianfranco Chelini, sindaco del Comune di Capalbio – l'operazione della nostra amministrazione volta a potenziare l'organico dell'ente. L'obiettivo è quello di fornire maggiori e più efficienti servizi ai cittadini, accrescendone la qualità e migliorandone la performance". La domanda dovrà essere presentata entro le ore 12 del 4 maggio 2024. La selezione è finalizzata all'individuazione di una figura in possesso di elevate competenze specialistiche di carattere tecnico, amministrativo ed economico contabile. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito del Comune di Capalbio: www.comune.capalbio.gr.it.



