Il Comune celebra Calvino: cittadinanza onoraria, francobollo commemorativo e fuochi

Castiglione della Pescaia: Il 15 ottobre 1923 nasceva Italo Calvino. Il Comune di Castiglione della Pescaia celebra il giorno del centenario della sua nascita con un Consiglio comunale straordinario per il conferimento della cittadinanza onoraria postuma e l’emissione di un francobollo commemorativo con annullo filatelico intitolato allo scrittore che tanto ha amato la cittadina costiera.



Italo Calvino arrivò a Castiglione della Pescaia nel 1972 invitato dall’amico Pietro Citati e rimase talmente colpito dalle bellezze del luogo che lo scelse come “buen retiro”.

In una seduta aperta del Consiglio comunale, domenica15 ottobre, sarà conferita la cittadinanza onoraria postuma allo scrittore. La cerimonia si aprirà alle 10:30 alla presenza di autorità militari, civili e religiose, con il Sindaco Elena Nappi che consegnerà simbolicamente le chiavi della città al prestigioso autore.

«Un evento importante, un atto doveroso – dice il Sindaco Elena Nappi – nei confronti di un personaggio che tanto lustro ha dato alla nostra cittadina. Questo centenario, con tutte le celebrazioni e gli eventi realizzati, ci ha permesso di spaziare nella cultura italiana ed estera. Abbiamo partecipato per la prima volta al Premio Boccaccio, uno dei premi culturali più importanti d'Italia e tra qualche giorno saremo in giro per tutto il mondo con un video promozionale dedicato proprio a Castiglione della Pescaia e Calvino».

La giornata continuerà con la presentazione del Francobollo di Poste Italiane dedicato al Centenario di Italo Calvino. Castiglione della Pescaia diventa per questa occasione sede dello Stato per l’emissione del francobollo commemorativo con l’effige dello scrittore. Alle 11:30 la cerimonia con annullo filatelico e apposizione del timbro speciale sulla cartolina creata appositamente per l’evento.

«Apriamo la sala consiliare agli appassionati filatelici – spiega la prima cittadina – con l'opportunità di assistere ad un evento importante. Abbiamo pensato alla stampa di una tiratura limitata di 300 cartoline con francobollo e annullo speciale di Italo Calvino che potranno essere acquistate al costo simbolico di 5 euro”.

Il pomeriggio si concluderà alle 17:30 con il reading teatrale "Il conte di Montecristo", con gli attori della compagnia "Catalyst" di Firenze. Si tratta di una lettura scenica dell'ultimo racconto della raccolta "Ti con zero" di Italo Calvino, pubblicata nel 1967 dalla Einaudi, una parafrasi del celebre romanzo di Alexandre Dumas che si concentra sulla descrizione del carcere e della tentata evasione dei due prigionieri, Dantes e Faria.

Il fine settimana dal 13 al 15 ottobre, che segna il culmine delle celebrazioni per il centenario dalla nascita di Calvino, è ricco di eventi dedicati al ricordo dello scrittore.

Venerdì 13 ottobre, alle 17:00, presso la Biblioteca comunale la compagnia Teatro Studio di Grosseto presenta una lettura recitata de “Il sentiero dei nidi di ragno”, il primo romanzo di Italo Calvino, pubblicato nel 1947 dalla Einaudi, che parla dell'esperienza partigiana dello scrittore, della resistenza vista attraverso gli occhi di un bambino.

Sabato 14 ottobre sul lungomare di Castiglione della Pescaia, dalle 22:30 si potrà assistere ai “Fuochi a mare”. Un'edizione straordinaria dello spettacolo pirotecnico sul mare che tornerà ad illuminare il cielo di Castiglione della Pescaia proprio per celebrare il centenario dalla nascita di Italo Calvino.