Il Comandante Ammiraglio di Divisione Ribuffo, visita la Guardia Costiera

Porto Santo Stefano: Nella giornata di mercoledì 22 febbraio il Comandante Interregionale Marittimo Nord, Ammiraglio di Divisione Pierpaolo Ribuffo, ha fatto visita istituzionale all’Ufficio Circondariale Marittimo dell’Argentario.





Ricevuto dal Comandante, Tenente di Vascello Luigi Buta, l’Ammiraglio Ribuffo ha inteso rivolgere un saluto a tutto il personale schierato e agli equipaggi delle unità navali, esprimendo la propria fierezza per il servizio costantemente assicurato a vantaggio della comunità marittima con professionalità e dedizione. In occasione della visita, sono state illustrate all’Alto Ufficiale le peculiarità della giurisdizione territoriale e dell’ampio circondario marittimo che ricomprende sei uffici dipendenti dislocati lungo la costa tirrenica di pertinenza ed evidenziate le specificità degli scali turistici, diportistici e pescherecci.

L’Ammiraglio Ribuffo ha potuto verificare l’organizzazione tecnico-amministrativa della Guardia Costiera, nonché l’efficienza dei mezzi per far fronte a tutte le situazioni operative che richiedono capacità e prontezza di intervento e ha desiderato visitare i vari uffici della sede circondariale e conoscere personalmente ciascun militare in servizio presso il Comando di Porto S. Stefano. Il Comandante Marittimo Nord al termine della visita, ha inteso rivolgere parole di soddisfazione al Tenente di Vascello Buta ed al suo staff per l’accoglienza ricevuta e per l’impegno quotidianamente profuso dal personale nell’espletamento del servizio.