Il Coeso si candida progetti del valore di oltre 400mila euro per migliorare i servizi alle persone

La Giunta esecutiva del Coeso SdS approva all’unanimità la presentazione delle domande per ottenere finanziamenti

Grosseto: Due importanti decisioni, prese all’unanimità dalla Giunta esecutiva del Coeso, potranno portare il consorzio per la gestione dei servizi sociali dell’area sociosanitaria Amiata grossetana, Colline metallifere e Grossetana a ottenere finanziamenti di oltre 400mila euro per migliorare le prestazioni per le persone fragili.

La Giunta, infatti, ha deciso di partecipare all’avviso pubblico “INtegra”, bandito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nell’ambito del Piano nazionale di inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, per raccogliere e finanziare progetti di inclusione sociale di persone a rischio di grave marginalità sociale e ha deciso di candidarsi per ottenere i fondi destinati all’assunzione di una figura professionale.

Con il piano presentato per “INtegra”, del valore di oltre 375mila euro, si potranno incrementare tutte le attività necessarie per far fronte ai bisogni delle persone fragili, rafforzando, così, il sistema territoriale di presa in carico, accoglienza e orientamento ai servizi.

Un altro progetto importante è legato ai fondi sociali europei PR FSE+ 2021-2027: con l’accoglimento della candidatura del Coeso, infatti, la Società della salute potrebbe essere in grado di assumere, per tre anni, una figura che, in modo trasversale, lavorerà su tutte le progettualità Fse.

“In veste di presidente del Coeso - afferma Antonfrancesco Vivarelli Colonna - sono onorato di annunciare la nostra partecipazione al progetto ‘Integra’, che ci permetterebbe di potenziare i servizi sociali nella nostra comunità. Crediamo fermamente che il benessere dei cittadini sia la priorità assoluta e che un sistema sociale efficiente e inclusivo sia alla base di una società sana e prospera. Con questa candidatura il nostro impegno è chiaro: mettere in campo tutte le risorse necessarie per costruire una rete di servizi sociali che risponda alle reali necessità dei nostri cittadini, senza lasciare nessuno indietro. Lavoriamo ogni giorno per costruire una comunità più forte, più equa e più solidale”.