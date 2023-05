Il CNOP alle manifestazioni in ricordo di Barbara Capovani

Lazzari: "Lavorare insieme per contrastare violenza sugli operatori"



Firenze: In tutta Italia si stanno organizzando - promosse dalla Società Italiana di Psichiatria, da molti Ordini dei Medici e da altri soggetti locali in una spontanea partecipazione - fiaccolate in memoria della Dr.ssa Barbara Capovani e contro la violenza sugli operatori sanitari nella giornata del 3 maggio alle ore 20.

La Comunità professionale psicologica aderisce a queste iniziative, sia per ricordare una professionista che ha pagato con la vita il suo impegno al servizio degli altri che per sostenere il comune obiettivo nella prevenzione della violenza sugli operatori. Lavorare insieme, collaborare alla attuazione di ogni utile iniziativa per contrastare la violenza, mettere a disposizione le competenze psicologiche per prevenire, fronteggiare, gestire le conseguenze di questa problematica: è per noi un impegno fondamentale. Il presidente del CNOP David Lazzari parteciperà il 3 maggio alle ore 20 alla fiaccolata presso l’Azienda Ospedaliera “Santa Maria” di Terni dove ha prestato per molti anni la sua attività professionale.