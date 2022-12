Il Club Viola Grosseto ha festeggiato i 250 iscritti

Gli auguri del presidente Pallari con la cena sociale a Paganico.



Paganico: Si è svolta nei giorni scorsi a Paganico presso il ristorante “Castelluccio” ad un'anno dalla fondazione del Viola Club Grosseto la cena sociale.

Otre 50 soci hanno partecipato alla serata conviviale durante la quale sono stati premiati i soci che si sono distinti nel corso della stagione dopo aver fatto un bilancio dell'attività svolta, fino a qui sono state gettate le basi per la seconda parte del campionato durante il quale si prevedono di organizzare varie iniziative, viaggi per assistere alle partite casalinghe e in trasferta, sia per il campionato che per la Conference League, attività ricreative presso la sede del Viola Club a Braccagni oltre a cene conviviali è prevista la nota partecipazione di atleti viola del passato.

Grande successo del team viola che in un anno ha raggiunto ben 250 iscritti, il 20% dei quali in inferiore ai 20 anni.

Soddisfazione del presidente Fabio Pallari che dopo il taglio della torta ha salutato gli ospiti facendo loro gli auguri di Natale.