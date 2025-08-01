Il Clorofilla Film Festival torna a Rispescia

Cinema, natura e impegno dal 6 al 10 agosto nel cuore della Maremma

Grosseto: Il cinema che racconta l’ambiente, i diritti, le storie di resistenza civile e i cambiamenti della nostra società torna protagonista in Maremma. Dal 6 al 10 agosto, all’interno di Festambiente, manifestazione nazionale di Legambiente nel Parco della Maremma (GR), si rinnova l’appuntamento con il Clorofilla Film Festival, giunto alla sua ventiquattresima edizione.

Nato con l’obiettivo di promuovere il cinema “verde” e impegnato, Clorofilla è oggi un punto di riferimento per chi racconta il mondo attraverso l’audiovisivo con uno sguardo critico e costruttivo. Il festival è realizzato con il patrocinio e il contributo della Direzione Generale Cinema del Ministero della Cultura, oltre al contributo dell'Otto per Mille della Chiesa Valdese e della Fondazione CR Firenze.

Il programma, come ogni anno, va oltre la semplice proiezione di documentari. Nei cinque giorni di festival non mancheranno incontri, presentazioni di libri, spettacoli teatrali e momenti di riflessione, tutti ospitati in spazi suggestivi come l’uliveto di Festambiente, dove ogni sera il pubblico potrà assistere agli eventi immerso nella natura e nella luce calda del tramonto.

«Clorofilla è un festival che cresce insieme al nostro Paese – spiega Angelo Gentili, coordinatore di Festambiente e componente della segreteria nazionale di Legambiente – ed è uno spazio dove l’impegno ambientale incontra la cultura, dove le storie diventano strumenti per riflettere e agire. Abbiamo bisogno di luoghi così, capaci di emozionare ma anche di interrogare il presente, e crediamo che il cinema abbia un ruolo fondamentale in questo processo.»

Tanti i titoli in programma, tra cui Gargano sacro di Lorenzo Scaraggi, un documentario che attraversa cammini e spiritualità in Puglia, e Pasturismo di Boschilla, che racconta il turismo nelle terre alte in modo originale. Ci sarà anche The little gang di Pierre Salvadori, una commedia dal cuore ecologista con protagonisti dei giovanissimi attivisti. Temi forti emergono da Taranto chiama di Rosy Battaglia, un’indagine sull’Ilva e le sue conseguenze, e da Come se non ci fosse un domani, in cui i ragazzi di Ultima Generazione raccontano la loro forma di attivismo.

Come sempre, per garantire la migliore fruizione anche in un contesto ricco di attività parallele, le proiezioni saranno accompagnate dalle cuffie Silent Emotion, che permettono un ascolto immersivo anche in presenza di concerti o altri eventi.

Il festival si arricchisce anche di importanti collaborazioni con altri festival del cinema ambientale e sociale: da Cinemambiente ad Antropocine, da Saturnia Film Festival a Festa del Cinema di Mare, fino a Cinema in verde, Terramara, Teatro nel Bicchiere, Primo Binario Film Lab e FestambienteSud. Una rete ampia che condivide visioni e percorsi culturali.

Non mancheranno grandi ospiti e momenti di teatro: il 6 agosto sarà Lino Musella ad aprire con il suo reading Stato d’assedio dedicato al poeta palestinese Mahmud Darwish, una riflessione potente sull’esilio e la memoria. Il 9 agosto toccherà a Elena Bucci, attrice intensa e raffinata, protagonista tra gli ulivi grazie al progetto Teatro nel Bicchiere. Domenica 10 agosto, invece, The Niro e Stefano Starna chiuderanno il programma con lo spettacolo musicale Naufraghi da marciapiede, nell’ambito di Primo Binario Film Lab.

Tra gli appuntamenti editoriali più attesi, l’8 agosto vedrà protagonisti Alberto Prunetti, finalista del Premio Campiello con Troncamacchioni, e Raffaele Cataldi, autore di Malesangue, il libro-inchiesta sull’Ilva pubblicato da Edizioni Alegre. I due dialogheranno con la giornalista Clelia Pettini.

Ma Clorofilla non finisce con Festambiente: il festival proseguirà fino a dicembre con oltre 50 appuntamenti in tutta Italia, portando i suoi film e incontri in molte realtà locali, per far crescere la consapevolezza ambientale attraverso la cultura.

Il progetto è promosso da Legambiente Festambiente APS e realizzato in collaborazione con numerose realtà culturali del territorio e nazionali, tra cui Kansassiti, Mediateca Digitale della Maremma, CLAN, Giardino degli Arcieri, Storie di Cinema, Arci, CAI Grosseto, DocuDonna, Festival Resistente e molti altri.

L’ingresso agli eventi è gratuito. La manifestazione ha ottenuto la certificazione Ecoevents, rilasciata dalla rete Ambiente e Salute, come riconoscimento per le pratiche sostenibili adottate nell’organizzazione.

Per chi ama il cinema che fa pensare, i racconti veri, le emozioni che lasciano il segno, l’appuntamento è a Rispescia, alle porte del Parco della Maremma, in località Enaoli. Per saperne di più: cinema@festambiente.it o www.clorofillafilmfestival.it.