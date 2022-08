"Il classico Morgan in duo" in concerto per Santa Fiora in Musica

Domenica 21 agosto al “Santa Fiora in Musica” il concerto di Morgan in duo con Valentino Corvino



Santa Fiora: La XXIII edizione del Festival Internazionale “Santa Fiora in Musica” presenta, domenica 21 agosto, alle 21.15, il concerto “Il classico Morgan in duo”. Morgan, voce e pianoforte e Valentino Corvino violino, porteranno sul palcoscenico dell’auditorium della Peschiera le musiche di Bach, Vivaldi, Beethoven, Schubert, Rota, Bindi, Gaber, De Andrè e Morgan. Sarà un concerto in cui Morgan passerà attraverso le epoche e i generi musicali dimostrando che le definizioni usate per incasellare la musica in categorie come “musica classica” e “musica colta” non riescono a contenere la creatività musicale, che la divisione colto/popolare non esiste e che la materia della musica si rigenera continuamente attraverso il genio degli artisti senza alcun limite. Un concerto che per gli spettatori sarà un viaggio nelle intersezioni tra i linguaggi musicali, con continui cambi di prospettiva e riletture.

Marco Castoldi in arte Morgan è un cantautore, musicista polistrumentista, scrittore, compositore, divulgatore musicale e talent scout, è artista eclettico e poliedrico. La sua produzione abbraccia molti ambiti musicali: canzoni, colonne sonore cinematografiche e teatrali, regia di un’opera lirica, un audiolibro composto da un flusso continuo di oltre 5 ore di musica e parole. Il suo lavoro inoltre concede molto spazio alla ricerca, dalla musica classica alla sintesi vocale. Debutta discograficamente a 16 anni con la band Golden Age, fonda i Bluvertigo e con la cosiddetta "trilogia chimica": Acidi e basi (1995), Metallo e non metallo (1997) e Zero (1999), porterà la band al successo sia commerciale che di critica vincendo un MTV music award e il Prix Leonardo. Successivamente suona nell’album Gommalacca di Battiato e con lui co-arrangia Arcano Enigma di Juri Camisasca. Scrive la canzone "Canone inverso" attingendo da versi dalla collana "I buchi neri" di Bompiani, che verrà allegata alla sua raccolta poetica "Dissoluzione”. Da solista pubblica due album di canzoni inedite: Canzoni dell’appartamento (2003) il cui singolo “Altrove” verrà considerata la canzone più bella del millennio secondo una classifica della rivista musicale Rolling Stone e nel 2015 riceverà il disco d’oro. E Da A ad A nel 2008, contenente un duetto con Asia Argento nella canzone “Liebestod”. Nel 2005 arrangia e registra il remake integrale dell’album di Fabrizio De Andrè, Non al denaro non all'amore né al cielo. Questi lavori solisti sono molto apprezzati dalla critica e vinceranno vari premi, tra cui due Targhe Tenco. Rispettivamente nel 2009 e 2012 esce con Italian Songbook Vol.1 e 2, due raccolte di cover dedicate al grande cantautorato italiano del passato. La divulgazione della musica di qualità e la riscoperta di grandi cantautori italiani tra cui Gino Paoli, Domenico Modugno, Piero Ciampi, Sergio Endrigo, Umberto Bindi e Luigi Tenco, è da anni una missione che Morgan porta avanti tramite album, concerti, televisione, dai programmi di MTV anni ‘90 alla trasmissione RAI Il tornasole del 2006, fino alle più recenti esperienze come giudice di talent show da X Factor ad Amici a The Voice.





Al fianco di Morgan un altro grande artista. Valentino Corvino ha diretto l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, l’Orchestra Filarmonica del Teatro Regio di Torino, l’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo, l’Orchestra Toscanini di Parma, l’Orchestra Sinfonica Abruzzese e molte altre compagini orchestrali e cameristiche europee, con programmi sinfonici di repertorio e con nuove produzioni originali, composizioni, orchestrazioni e arrangiamenti originali. Ha diretto e arrangiato progetti sinfonici crossover per artisti come The Swingle Singers, Morgan, Antonella Ruggiero, Moni Ovadia, Ben Harper. Compositore delle musiche di oltre 30 produzioni di teatro, danza e cinema, ha composto e diretto l’opera lirica Mettici il cuore (2019) su commissione del Teatro Coccia di Novara con la partecipazione dello chef Antonino Cannavacciuolo, il musical per famiglie Favole al Telefono (2018) su commissione della Fondazione AIDA di Verona, l’opera-balletto Il viaggio della Pigotta (2017) per l’UNICEF, il balletto The space between per la Fondazione Pistoletto-Cittadellarte. Le produzioni di teatro e di danza con musiche di Valentino Corvino hanno superato le 1000 rappresentazioni in Italia ed Europa, in collaborazione con intellettuali ed artisti come Vittorio Sgarbi, Marco Travaglio, Corrado Augias, Piergiorgio Odifreddi, Margherita Hack, don Antonio Gallo, Isabella Ferrari e molti altri. Come primo violino e solista fa parte del Fontana MIX Ensemble e dell’Arké String Quartet, gruppi con cui si è esibito in tutto il mondo ed inciso diversi cd e dvd. Vanta collaborazioni con artisti come J. Cura, T. Gurtu, S. Bollani, M. Ovadia, L. Dalla, Mina, Vasco Rossi, A. Celentano, C. Baglioni, R. Zero, A. Ruggiero, Jovanotti, L. Pausini, E. Ramazzotti, Elio e le storie Tese, Morgan, S. Bersani, F. Renga, E. Pieranunzi, G. Mirabassi, R. Marcotulli etc.

È stato membro stabile dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna dal 1997 al 2017. Attualmente è titolare del settore Formazione e Territorio della Fondazione Teatro Comunale di Bologna.





Il concerto è a ingresso libero, attualmente i 200 posti disponibili risultano essere tutti prenotati. A chi non è riuscito a mettersi in lista, l'organizzazione del Festival consiglia comunque di presentarsi sul luogo 2 ore prima del concerto per provare ad accaparrarsi il posto di eventuali rinunciatari.