Il Circolo Tennis Grosseto vince la Coppa delle Torri femminile

Battuta in finale la squadra del Tc Manetti in un derby tutto grossetano



Grosseto: Finale tutta grossetana nella fase regionale della Coppa delle Torri, limitata a giocatrici con classifica 4.4, svoltasi nei campi in terra rossa del Tc Manetti.

Le due squadre grossetane avevano battuto in semifinale rispettivamente Libertas Livorno (Ct Grosseto) e AT Subbiano (Tc Manetti) vincendo entrambe 2-1 imponendosi nel doppio decisivo. All’atto decisivo del torneo, disputato in via Manetti, ha avuto la meglio il Circolo Tennis Grosseto. La squadra, composta da Sara Meoni (capitano), Chiara Franci, Laura Dragoni e Maria Paola China si è aggiudicata la finale vincendo 2-1 sulle avversarie del Manetti.

Dopo la prima vittoria di Sara Meoni contro Patrizia Cassisa e di Barbara Zigoli su Chiara Franci, si è deciso tutto nel terzo incontro che ha visto ancora Sara Meoni e Chiara Franci, schierate contro Barbara Zigoli e Eleonora Francia. Il doppio è stata una partita molto combattuta per il Ct Grosseto, che dopo aver perso il primo set 4-6, ha vinto il secondo 6-3 e si è aggiudicato il tie-break 10-7.

Alla premiazione finale era presente Aldo Farnetani, presidente provinciale Fit.