Il Circolo Tennis Grosseto ospiterà le finali nazionali Under 16 femminili

La FITP affida al club maremmano l'organizzazione della fase finale del Campionato Italiano a squadre 2025

Grosseto: Il tennis giovanile italiano avrà un nuovo prestigioso palcoscenico in Maremma. Il Consiglio Federale della FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel) ha infatti deliberato di assegnare al Circolo Tennis Grosseto l'organizzazione della fase finale a 8 squadre del Campionato Italiano a squadre Under 16 femminile 2025.

L'evento si svolgerà dal 19 al 21 settembre 2025 e vedrà sfidarsi le migliori otto formazioni giovanili del panorama tennistico nazionale. Le giovani atlete si contenderanno il titolo italiano con la formula del tabellone ad estrazione a specchio con recupero e graduatoria dei perdenti, garantendo così il massimo spettacolo e competitività.

L'assegnazione rappresenta un ulteriore successo e prestigioso riconoscimento per il Circolo Tennis Grosseto, che si conferma punto di riferimento per il movimento tennistico regionale e nazionale. La scelta della FITP premia l'eccellenza organizzativa e la qualità delle strutture del club maremmano, già protagonista di importanti eventi tennistici.

A ulteriore suggello di questo importante risultato, gli incontri saranno trasmessi in diretta sulla piattaforma SuperTenniX, evoluzione digitale del canale televisivo SuperTennis TV.

"Siamo orgogliosi di poter ospitare le migliori giovani tenniste d'Italia", ha commentato Paolo Borghi, presidente del Circolo Tennis Grosseto. "Questo riconoscimento testimonia il lavoro svolto negli anni per far crescere il nostro circolo e promuovere il tennis giovanile sul territorio".

La manifestazione rappresenterà un'importante vetrina per il tennis femminile Under 16, categoria fondamentale per lo sviluppo delle future campionesse italiane. Le tre giornate di gare offriranno l'opportunità di vedere all'opera i migliori talenti emergenti del tennis nazionale, in un contesto organizzativo di alto livello.

Il Campionato Italiano a squadre Under 16 femminile costituisce infatti uno dei momenti più attesi della stagione tennistica giovanile, capace di attrarre l'attenzione di tecnici, àdirigenti e appassionati da tutta Italia.

L'evento si preannuncia come un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del tennis, che potranno assistere a match di altissimo livello tecnico e agonistico nella splendida cornice della Maremma toscana.



