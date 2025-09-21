Il Circolo Tennis Grosseto campione d’Italia Under 16 femminile

Si è svolta presso il Circolo Tennis Grosseto la seconda giornata della fase finale a 8 squadre del Campionato Italiano a squadre Under 16 femminile 2025.

Grosseto: Nella finalissima, Rachele Saleppico ha avuto la meglio su Sofia Greco con il punteggio di 6-2, 6-0 e Anna Nerelli ha regolato Ludovica Casalino con il punteggio di 6-3, 6-2.

Tennis Training si aggiudica il terzo posto, con vittoria finale nel doppio per ritiro degli avversari del Circolo Tennis Scaligero sul 5-5.

Alla premiazione presenti l’assessore allo sport Fabrizio Rossi, l’assessore alle politiche giovanili Angela Amante, l’assessore alla cultura Luca Agresti e l’assessore al bilancio Simona Rusconi.

Presenti inoltre il presidente e il vicepresidente del Circolo Tennis Grosseto Paolo Borghi e David Giovagnoli, il presidente regionale FITP Luigi Brunetti, i delegati Luca Franci e Miller Cioni e il delegato provinciale CONI Aldo Lorenzo Peronaci.

“Grande gioia e grande soddisfazione per questo quarto scudetto consecutivo per il CT Grosseto. Non sarà facile rimanere sempre a questi livelli, ma non mancheranno impegno e dedizione da parte di tutto lo staff, che si è dimostrato ancora una volta di assoluta eccellenza” ha dichiarato il presidente Paolo Borghi “Complimenti alle atlete e ai maestri Valeria Prosperi e Alberto Sarubbi”.

“Rallegramenti al CT Grosseto per la vittoria. Quando il livello dello staff tecnico e organizzativo è così alto, i risultati arrivano” - ha dichiarato il presidente regionale FITP Luigi Brunetti - E’ fondamentale la vicinanza degli sponsor e delle istituzioni, perché, vale la pena ricordarlo, nei circoli vi sono esclusivamente volontari”.

Il Circolo Tennis Grosseto ringrazia infine i soci e i tanti appassionati che hanno sostenuto con grande partecipazione le atlete in campo.



