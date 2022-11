Il Circolo Tennis Grosseto al Master Junior Next Gen a Milano

Grosseto: E’ stata una settimana davvero intensa per i giovani tennisti del Circolo Tennis Grosseto del presidente Alessandro Capitani. Quattro giovani atleti erano infatti presenti a Milano al Master Junior Next Gen: allo Sporting Club Milano 3, 150 tra ragazzi e ragazze si sono dati battaglia nella fase finale del circuito giovanile riservato alle categorie Under 10, Under 12 e Under 14.

Rachele Saleppico, Carolina Pacini, Niccolò Chelli e Giulia Duchini hanno tenuto alto il nome del Ct Grosseto. Tutti si sono ben comportati. Carolina Pacini, categoria under 10, si è classificata al terzo posto. Dopo diverse partite giocate positivamente si è arresa solo in semifinale, sconfitta dalla sua coetanea Olivia Conticello che sarà poi la vincitrice del torneo per 6-3 6-4. Terzo posto anche per Rachele Saleppico nella categoria under 11: dopo tre ottimi match di livello disputati, Rachele Saleppico si è arresa solo in semifinale contro Ludovica Casalino 6-3 6-3 di un anno più grande e già facente parte del team della nazionale, poi futura vincitrice del torneo. Rachele era rimasta anche l’unica 2011 presente nel torneo insieme a tutte le 2010, a dimostrazione delle proprie qualità. Bene anche Niccolò Chelli nella categoria under 14. Niccolò dopo aver vinto due incontri, ha perso nei quarti di finale 7-6 6-3 contro quello che sarà poi il vincitore del torneo. Brava anche Giulia Duchini nella categoria under 12: si era qualificata al master finale, ma è uscita di scena al primo turno per 6-0 6-3 avendo incrociato quella che sarà poi la vincitrice del torneo.