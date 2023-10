Il Circolo Pattinatori Toscoservice pronto per la stagione di serie B

Grosseto: Prenderà il via domenica 22 ottobre la stagione del Circolo Pattinatori Toscoservice, impegnato quest’anno nel campionato di serie B. Il presidente Osti e i suoi collaboratori, dopo la rovinosa retrocessione dalla serie A2, si sono però rimboccati le maniche e hanno costruito un organico in grado di lottare subito per il salto nella categoria superiore. Da Follonica, per dare una mano a Tommaso Bruni, è arrivato il portiere Gabriele Irace, classe 2002. Dal golfo sono arrivati anche due promettenti esterni, classe 2006, Matteo Faelli e Mattia Giabbani, che possono integrarsi con il gruppo di giovani e veterani che il confermatissimo allenatore Fabio Bellan ha inserito nel roster, che comprende quindi: Bruni, Irace, Saletti portieri; Alfieri, Bianchi, Nerozzi, Salvadori, Burroni, Bardini, Giusti, Montomoli, Casini, L.Perfetti, E.Perfetti, Giabbani, Faelli esterni.



Il debutto ufficiale, in Coppa Italia è previsto, come detto, per il 22 ottobre, alle 18, sulla pista dello Startirt Rizzo Prato. Il resto del programma: 5 novembre Toscoservice-Castiglione, 19 novembre Castiglione-Toscoservice, 3 dicembre Toscoservice-Prato. Il campionato di serie B scatterà il 7 gennaio 2024 con i grossetani impegnati a Camaiore. Il girone comprende anche Cgc Viareggio, Prato, Viareggio Hockey, Versilia Forte e Castiglione.

Da segnalare il ritiro del Roller Hockey Grosseto del presidente Giauro Vincenti, che ha deciso di iscriversi al campionato under 23 in partenariato con il Cp Grosseto, che fornirà il mister Fabio Bellan e i giocatori Bruni, Irace; Alfieri, Bardini, Giusti, Montomoli, Casini, Emanuele Perfetti, Giabbani, Faelli, Burroni.