Il Circolo Pattinatori riceve la visita del Valdagno in una sfida importantissima per la salvezza

Grosseto: Inizia sabato sera, sulla pista Mario Parri di via Mercurio, contro il Why Sport Valdagno, un ciclo terribile di quattro incontri per il Circolo Pattinatori Grosseto contro le big del campionato. Quella che si gioca alle 20,45 è forse la sfida più abbordabile (all’andata in Veneto è finita 3-3, con il pareggio di Tonchi De Oro a 68 secondi dalla sirena) per i ragazzi di Massimo Mariotti, che non vincono da cinque partite e che sono reduci da una velenosa sconfitta a Sandrigo.

I vicentini arrivano in Maremma per riscattare la sconfitta contro la capolista Trissino, maturata nel secondo tempo dopo che Valdagno ha chiuso i primi 25’ sull’1-0. La rete decisiva è arrivata poi a sette minuti dalla fine. Il Why Sport Valdagno, in via Mercurio, cercherà di tornare alla vittoria per rimanere sulla scia del Follonica per il quinto posto.

L’obiettivo dei biancorossi, superati dal Sarzana, vittorioso nel recupero di mercoledì a Novara, è prima di tutto quello di tornare a muovere la classifica, per tenere a distanza il Cgc Viareggio, appena un punto dietro a Saavedra, per conservare il decimo posto, che garantirebbe la partecipazione ai preliminari playoff contro il Monza, ormai certo del settimo posto.

Mettere in tasca uno o più punti contro il Valdagno permetterà di allungare il divario sul Novara, che il Cp affronterà nell’ultima di campionato. Con i tre punti, comunque, Saavedra e compagni potrebbero salire nuovamente in ottava posizione scavalcando nuovamente Sarzana e probabilmente chiudere i conti per la salvezza diretta.

«Affrontiamo una squadra giovane con grandi valori – dice l’allenatore biancorosso Massimo Mariotti - All’andata abbiamo fatto un bel risultato, ma siamo andati bene anche a Sandrigo. Abbiamo dominato il primo, ma continuiamo a non capitalizzare le occasioni che creiamo e bastano delle sbavature per condannarci. Il rientro di De Oro ci permette una migliore rotazione dei giocatori, ma anche un’importante dose di esperienza».

Mariotti non si nasconde: «Partiamo per ottenere il risultato pieno contro Valdagno, non vorrei giocarmi tutto l’ultima partita sulla pista di Novara. Con tre punti il Grosseto sarebbe fuori dai playout. Dobbiamo giocare liberi di testa, ma essere un po’ spregiudicati, sapendo l’importanza di questo incontro. Non è un bel momento, ma dobbiamo voltare pagina».

Il Grosseto, ancora senza Gabriel Cairo (lunedì si toglie il chiodo dal mignolo e potrebbe cominciare a mettere i pattini), recupera Gaston “Tonchi” De Oro che garantisce esperienza e classe a un quintetto che ha bisogno di ritrovare, con l’aiuto del suo affezionato pubblico, il giusto entusiasmo, gli stimoli e qualche rete in più per un finale di stagione bello quanto la prima parte di campionato, nella quale sono arrivati 17 dei ventidue punti in classifica.