Il Circolo Pattinatori riceve la visita del pericoloso Monza

Grosseto: C’è la giovane formazione del Teamservicecar Monza sulla strada del Circolo Pattinatori Edilfox nella sesta giornata di serie A1, in programma sabato sera alle 20:45 alla pista Mario Parri in via Mercurio. I brianzoli di Tommaso Colamaria, che schierano i veterani Tamborindegui (29 anni) e Zucchetti (26 anni) e otto ragazzi nati dal 2001 in poi, hanno quattro punti in meno di Saavedra e compagni, che fanno parte di un gruppo di quattro formazioni a quota nove, ma sono reduci dallo straordinario pareggio casalingo contro il Trissino campione d’Italia. Monza ha subito il 3-3 su un tiro diretto di Cocco, Mvp della passata stagione, ma ha fallito una punizione con Tamborindegui a 3 minuti e mezzo dalla sirena. Un avversario dunque da prendere con le dovute cautele.



«Il Monza – dice l’allenatore grossetano Michele Achilli – ha un organico giovanissimo di prospettiva, che non va assolutamente sottovalutato e servirà una bella prestazione come quella fornita nel derby».

I biancorossi sono reduci dalla entusiasmante vittoria contro il Follonica, al termine di un incontro aperto a qualsiasi risultati e di fronte al loro pubblico, che ha riempito la tensostruttura in ogni ordine di posti, vorranno proseguire la corsa nei quartieri nobili della graduatoria, consapevoli che quest’anno ogni gara è una battaglia. I lombardi, dopo il clean sheet iniziale contro il Vercelli (7-0) hanno imposto il pari anche al Wasken Lodi nel loro impianto, con una differenza reti di +2.

Il Cp Grosseto si presenta all’appuntamento di sabato sera con l’organico al completo, che sta crescendo di partita in partita. Il tedesco Max Thiel è diventato il bomber della squadra con 4 reti, seguito da De Oro e Saavedra a 3.

I convocati: Català, Sassetti; Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Franchi, Cabella, Thiel, Cardella

I PRECEDENTI. Nella passata stagione i grossetani hanno vinto per 6-2 al Pala Rovagnati di Biassono e si sono ripetuti in Maremma per 5-2. Il bilancio complessivo dei sedici scontri diretti in A1 parla di otto successi del Circolo Pattinatori, due pareggi e sei vittorie lombarde.

Il programma del 6° turno.

Sabato: Giovinazzo-Follonica, Grosseto-Monza (arbitri Hyde e Parolin), Sandrigo-Vercelli, Lodi-Montebello.

Domenica: Trissino-Breganze. Mercoledì 8: Bassano-Sarzana, Forte dei Marmi Valdagno.