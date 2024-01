Il Circolo Pattinatori ospita mercoledì Valdagno. Achilli: «E' il crocevia della stagione»

Grosseto: Il Circolo Pattinatori Edilfox si rituffa mercoledì sera (inizio alle 20,45) in campionato, con l’obiettivo di tornare a mettere in tasca i tre punti, che mancano da tre dicembre scorso. I ragazzi di Michele Achilli, che in questo periodo hanno collezionato tre sconfitte e due pareggi, si confronteranno, sulla pista Mario Parri di via Mercurio, con il Why Sport Valdagno nel posticipo della sedicesima giornata. Un match che può valere una stagione: i veneti tallonano i padroni di casa a 26 punti, al settimo posto, con un solo punto di ritardo.

L’Edilfox torna sulla pista di casa al termine di una settimana dalle emozioni forti. Prima la particolare sentenza della Corte d’appello che ha rigettato il ricorso del presidente Osti sulla decisione del giudice unico dopo il ritiro del Vercelli, restituendo metà della tassa di reclamo. Come dire: c’è qualcosa che non va nel dispositivo, ma di più non si può fare. E il Cp dovrà giocare i quarti di Coppa Italia con Trissino.

Sabato sera, invece, i biancorossi hanno salutato la Wse Cup ancora una volta ai rigori contro l’Igualada, al termine di una battaglia durata sessanta minuti e dodici penalty. Un finale amaro per un Grosseto che ha giocato alla pari contro un avversario di qualità.

E proprio partendo dall’ottima prestazione in Catalogna, nella quale sono venuti fuori i difetti delle ultime settimane, che non hanno permesso di muovere la classifica da cinque settimane: la squadra produce tanto gioco, ma non ha la freddezza e la precisione per sferrare il colpo del ko. Achilli ha lavorato tanto su questo aspetto e la speranza è che mercoledì, in un incontro che può permettere di prendere un po’ di vantaggio per il sesto posto, l’ultimo che consente di accedere ai playoff senza disputare i preliminari, Saavedra e compagni ritrovino il cinismo che sta permettendo da due anni di rimanere ai vertici della serie A1 e di essere considerati dei big. Il quintetto biancorosso, che può contare su un portiere come Català, decisivo anche negli Ottavi con Igualada, ha solo bisogno di ritrovare il passo dei giorni migliori e di tornare a gonfiare la rete con continuità per risalire la china di una classifica cortissima, con le squadre alle spalle di Forte dei Marmi e Trissino, raggruppate in un fazzoletto. Vincendo contro Valdagno , il Grosseto si porterebbe a un solo punto dal Follonica, con il quale giocherà sabato prossimo al Capannino.

«La gara con il Valdagno – sottolinea il coach Michele Achilli – è il crocevia della nostra stagione. Sarà obbligatorio conquistare i tre punti per affrontare nel migliore dei modi il derby di Follonica e la trasferta di martedì prossimo a Trissino in Coppa Italia. Se si vuole rimanere in alta classifica è troppo importante vincere. Speriamo anche nell’apporto del nostro pubblico».

«Contro i veneti ci aspetta una partita particolarmente difficile – aggiunge Achilli – è la terza volta che li affrontiamo in questa stagione, dopo aver perse le prime due di misura a causa degli episodi. Siamo reduci da una bella trasferta a Igualada, forse la più bella dell’anno e vogliamo tornare a vincere». Il Circolo Pattinatori Edilfox dovrà fare a meno di Matteo Cardella, infortunato. Per la sua sostituzione sono stati messi in preallarme Faelli e Giabbani.

PULLMAN PER FOLLONICA. La società sta pensando già alla prossima gara, il derby con il Follonica: ha organizzato un pullman gratuito per i tifosi, diretto alla pista “Antonio Armeni”, che partirà dal centro sportivo, ingresso via dell’Oro alle 19,15. I tifosi biancorossi pagheranno solo il biglietto d’ingresso, fissato in 10 euro.