Il Circolo Pattinatori Grosseto superato sulla pista amica da un ottimo Monza

Grosseto: Sconfitta casalinga del Circolo Pattinatori Grosseto che si arrende a un Teamservicecar Monza che ha rispettato le aspettative della vigilia, dando vita a una bella battaglia, decisa al 10’ della ripresa sull’espulsione del portiere Franco Scarso, che ha lasciato la squadra maremmana con l’uomo in meno in un momento decisivo, sul 2-3.

Il Grosseto si presenta in pista con capitan Saavedra e Barragan, non al meglio della condizione, ma l’avvio è grintoso, anche per ringraziare il pubblico accorso numerosissimo nel Palazzetto di via Mercurio.

Nei primi minuti di gioco il Monza mostra subito le unghie, ma Scarso si fa trovare pronto sulle conclusioni di Pesavento. Il Cp ribatte colpo su colpo e al sesto cambia il volto alla gara: una grande azione porta Saavedra al tiro, su verticalizzazione di Barragan, ma la pallina va a sbattere sulla traversa; passano pochi secondi e i biancorossi passano in vantaggio con Sillero, che sfrutta al massimo un suggerimento di Barbieri. Al 9’ Bielsa viene fermato molto bene da Scarso e nel ribaltamento di fronte è Velasquez che si oppone in maniera egregia a Sillero. Una bordata da fuori di Colamaria al 10’ va però a infilarsi alla sinistra di Scarso. Il portiere grossetano al 12’ ferma un contropiede pericolosissimo concluso da Galimberti. La sfida è velocissima e appassionante: al 14’ è Stefano Paghi a sfiorare il nuovo vantaggio locale. Al 15’ Pesavento recupera una palla sull’angolo sinistro e la lancia in mezzo a Zucchetti, che batte Scarso. A 7’30 Barragan mette a lato una buona opportunità. Pochi secondi dopo il Monza va sul 3-1 con un tiro di Olmos non irresistibile. Le emozioni sono continue: a 6’50 un fallo in area di Barbieri viene punito con un rigore, che Barragan si vede respingere da Velasquez; 55 secondi dopo Pesavento stende Sillero in area. Joaquin Varga si fa parare il penalty, ma mette in rete sulla respinta del portiere brianzolo. A 3’55 Sillero sbatte sul portiere, dopo aver approfittato di un errore ospite per recuperare la sfera. A 2’10 un’iniziativa di Barragan va a finire sul palo alla sinistra del portiere. Il Grosseto chiude gli ultimi 56 secondi del primo tempo con l’uomo in meno per l’espulsione di Saavedra, ma la difesa va al riposo senza danni. Il Cp riparte con tre giocatori di posizione e dopo 27 secondi dall’inizio della ripresa Vargas non finalizza la punizione concessa per il decimo fallo di squadra del Monza, subito dopo un tiro di Barragan colpisce il palo e attraversa l’area di porta prima di tornare in gioco. Al 5’ Bielsa salta in slalom la difesa, ma il tiro finisce sul palo. Al 6’ il Grosseto cinge d’assedio l’area lombarda, ma Velasquez riesce in qualche maniera a respingere i tentativi ravvicinati di Sillero e Barbieri. Il Monza ribatte colpo su colpo e Colamaria chiama al lavoro Scarso. Al 10’ gli arbitri rilevano un fallo da rigore, Colamaria mette fuori, ma un fallo di Scarso, che viene espulso, riporta sul dischetto il Monza. Il debuttante Luca Peruzzi para il tiro diretto, ma pochi istanti dopo deve capitolare sui tiri da lontano di Zucchetti e Colamaria. Al 15’ un miracolo di Velasquez nega a Saavedra il 3-5. Il Grosseto prova a recuperare, ma è Bielsa a chiudere la partita al 18’ con una conclusione sotto porta. Lo stesso Bielsa poco dopo colpisce un palo, pareggiando i conti con i legni maremmani. A 5’17 Velasquez para il rigore di Saavedra. Svanisce così anche l’ultima chance di rientrare nella partita, che si avvia così alla fine senza altre annotazioni di rilievo.

Gli altri risultati del 2° turno: Forte dei Marmi-Trissino 4-10, Novara-Giovinazzo 9-5, Lodi-Breganze 5-2, Valdagno-Viareggio 4-6, Follonica-Sarzana 4-4. Domenica (ore 18): Bassano-Castiglione.

Circolo Pattinatori Grosseto-Teamservicecar Monza 2-6

C.P. GROSSETO: Scarso, Squarcia; Sillero, Saavedra, Paghi, Giabbani, Barbieri, Schiavo, Vargas, Barragan. All. Massimo Mariotti.

MONZA: Velasquez, Borgonovo; Galimberti, Gariboldi, Bielsa, Pesavento, Marzonetto, Olmos, Zucchetti, Colamaria. All. Martin Jaquierez.

ARBITRI: Ulderico Barbarisi e Roberto Toti.

RETI: nel p.t. 5’31 Sillero, 9’51 Colamaria, 14’09 Zucchetti, 17’44 Olmos, 19’09 Vargas; nel s.t. 10’03 Zucchertti, 10’22 Colamaria, 17’04 Bielsa

NOTE: espulsioni (2’) Saavedra nel p.t.; Scarso nel s.t. Debutto in serie A1 del portiere Luca Squarcia, classe 2007.

(foto Elisa Giacomi)