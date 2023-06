Il Circolo Pattinatori Grosseto riparte dal capitano Pablo Saavedra

Grosseto: Il Circolo Pattinatori Grosseto 2023-2024 riparte dal capitano Pablo Saavedra, che dalla fine di agosto inizierà la quinta stagione in biancorosso: arrivò in via Mercurio nell’estate 2019, proveniente da Scandiano per diventare la stella della squadra di serie A2. Dal giorno in cui ha sposato il progetto del presidente Stefano Osti, il giocatore italo-argentino è entrato in simbiosi con il Cp e tutto il suo ambiente: i bambini che allena nel mini hockey lo adorano, i compagni l’hanno eletto a loro leader e mai come nella stagione appena trascorsa, chiusa con un bottino di 48 reti, il pubblico della pista Mario Parri è impazzito per le sue spettacolari giocate.



Pablo Saavedra è stato in più occasioni l’uomo decisivo. Basti pensare che le sue due reti, quella nel finale di tempo e quella nei supplementari hanno fatto vincere il derby con il Follonica e hanno qualificato l’Edilfox alle Final Four di Coppa Italia. Da buon capitano, Pablo è sempre l’ultimo ad arrendersi: un suo centro ha mandato Grosseto ai supplementari con Bassano in Wse Cup; a 45 secondi dalla fine ha segnato il 5-5 con Follonica nell'ultima di regular season. Saavedra è stato il match winner di gara3 di semifinale scudetto con Trissino, ha mandato gara4 ai supplementari e ha segnato il rigore del momentaneo pareggio.





«Sono felice e molto contento per questa conferma – dice Pablo Saavedra – dopo un anno così bello e avvincente. Sono arrivato che eravamo in A2 e siamo finiti a fare due semifinali. E’ vero che non abbiamo vinto niente, ma la nostra affermazione più bella è stata il pubblico che abbiamo portato sulle tribune nel corso dell’anno, grazie alle nostre vittorie. E’ stato veramente meraviglioso».

Con quali propositi si ripartirà tra due mesi? «Per fare bene, partiamo tutti da zero e poi si vedrà. Saluto tutti i ragazzi che sono andati via e che ci hanno permesso di disputare una così bella annata e do il benvenuto a chi arriva, sicuramente con tanta voglia. Con chi è rimasto, cercheremo di lavorare bene per un’altra stagione ai vertici come quella che si è appena conclusa».





«Abbiamo fatto una bellissima stagione - aggiunge Pablo Saavedra - ma non abbiamo vinto niente perché alla fine viene fuori sempre chi ha la squadra non solo più competitiva, ma anche più lunga, con più professionisti e dunque Trissino e Forte dei Marmi. Se hai undici giocatori che pensano solo all’hockey dalla mattina alla sera è diverso da quelli che hanno atleti che vanno a lavorare. Posso garantire che noi ci proveremo sempre, anche se sarà dura combattere contro compagini che hanno un budget superiore. Siamo comunque contenti così, i numeri parlano chiaro: semifinale di Coppa Italia e di campionato, abbiamo fatto una grande stagione».