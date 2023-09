Il Circolo Pattinatori Grosseto ha ripreso a lavorare sulla pista di via Mercurio

Grosseto: E’ tornato a sudare sulla pista di via Mercurio il Circolo Pattinatori Grosseto 1951 in vista dell’inizio delle prime uscite amichevoli. Michele Achilli e il preparatore atletico Stefano Chirone, dopo il rientro dall’Argentina di Mario Rodriguez, hanno a disposizione l’intera rosa e hanno aumentato i carichi di lavoro dopo una settimana trascorsa sulla spiaggia di Marina di Grosseto a fare il fiato.







La prima uscita ufficiale è per adesso il 1° torneo Città di Grosseto, che assegnerà il Trofeo Mario Parri, che venerdì 22 settembre dalle 18 metterà di fronte Cp Grosseto, Follonica e Cgc Grosseto in un triangolare. La società sta comunque predisponendo altri test prima dell’esordio in serie A di domenica 8 ottobre sulla pista di Bassano.

La commissione delle gare della Fisr ha intanto ufficializzato lo spostamento della prima gara casalinga di Saavedra e compagni, fissato per mercoledì 18 ottobre alle 20,45 contro la matricola Indeco Giovinazzo. L’incontro era previsto per sabato 14, ma in quella data i grossetani saranno impegnati nel primo turno di Champions League (dal 13 al 15 ottobre) contro Walsum Duisburg (Germania), Noisy Le Grand (Francia) e Tomar (Portogallo). Il presidente Stefano Osti ha tra l’altro inviato la richiesta di organizzazione del concentramento ed è in attesa di una risposta dalla World Skate Europe.

(foto TG/CP)