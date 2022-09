Il Circolo Pattinatori Grosseto Edilfox tiene testa al GDS Forte dei Marmi

Grosseto: Buona la prima per il Circolo Pattinatori Grosseto, sconfitto per 6-4 nella prima uscita stagionale sulla pista del Gds Forte dei Marmi.

I ragazzi di Michele Achilli hanno confermato la legittimità delle loro ambizioni giocando alla pari con un avversario che ha effettuato ben sei acquisti (Ambrosio e Torner i colpi più importanti) per rimanere ai vertici della serie A1. Tra l’altro il confermatissimo mister Marc Gual ha prelevato dal Cp Grosseto il terzo portiere (chiamato anche per giocare in A2), Raffaello Ciupi, classe 2004. I ragazzi del presidente Stefano Osti, prima di un comprensivo calo negli ultimi minuti, hanno fatto vedere un hockey champagne, fatto di grinta, blocchi e tanta velocità. Ottima la prestazione di Gaston “Tonchi” De Oro che si è integrato molto bene nel nuovo gruppo.



L’Edilfox ha giocato alla pari dei rossoblù versiliesi utilizzando i dieci giocatori che compongono la rosa (effettuando due cambi alla volta), compreso Paride Sassetti, impiegato negli otto minuti finali.

La partenza dei biancorossi è stata al fulmicotone, con il capitano Pablo Saavedra che batte il portiere Gnata dopo appena sei secondi. Il Circolo Pattinatori insiste e Alessandro Franchi trova il 2-0. Prima della fine del tempo il Gds Impianti Forte dei Marmi accorcia le distanze e chiude i primi 25’ sotto di una rete.

Nella ripresa la compagine locale trova subito il pareggio e poi vola sul 4-2. Il Grosseto non molla e trova il 4-3 sul rigore trasformato da Stefano Paghi e dal dischetto arriva anche il 5-4 firmato stavolta dall’argentino German Nacevich, prima del gol che fissato il 6-4 a favore del Forte dei Marmi sui titoli di coda.

«Dall'amichevole con il Forte dei Marmi - commenta l'allenatore Michele Achilli - ho avuto le risposte che cercavo. Nei cinquanta minuti disputati contro una grande squadra, ho trovato molti spunti su cui lavorare. Ho a disposizione un grande gruppo che, nonostante il carico di lavoro di queste ultime settimane, ha giocato con intensità, palesando ottimi meccanismi e anche "Tonchi" De Oro si è inserito molto bene nei nostri schemi».

«Stiamo cercando di effettuare un altro incontro prima dell'esordio del 17 settembre con il Vercelli - aggiunge il mister - ma non riusciamo a trovare formazioni della zona disponibili, considerato che la serie A2 partirà solo a metà ottobre con la Coppa Italia»

Edilfox Grosseto: Menichetti, Sassetti, Rodriguez, De Oro, Saavedra (1), Mount, Nacevich (1), Franchi (1), Paghi (1), Cabella. All. Michele Achilli.