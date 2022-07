Il Circolo Pattinatori Grosseto debutterà in Eurolega contro King's Lynn

Grosseto: Il Circolo Pattinatori Edilfox debutterà in Eurolega contro la formazione inglese King’s Lynn. Lo ha comunicato la commissione tecnica europea, che ha ufficializzato il calendario.



I ragazzi di Michele Achilli affronteranno il quintetto britannico il 30 settembre alle 19; sabato 1 ottobre se la vedranno con il Finques Prats Lleida (Spagna), mentre il 2 ottobre si misureranno con La Vendenne La Roche-Sur-Yon (Francia) in quella che sulla carta dovrebbe essere una sfida decisiva per la qualificazione alla seconda fase.

Nella nota della Rink Hockey si ribadisce che l’organizzazione spetta alla formazione con il più basso ranking, in questo caso il King’s Lynn.

Il calendario completo del girone B

Venerdì 30 settembre: ore 19 Circolo Pattinatori Grosseto-King’s Lynn - ore 21 LV La Roche-Finques Prats Lleida.

Sabato 1 ottobre: ore 16 King’s Lynn-LV Roche Sur Yon - ore 18 Finques Prats Lleida-Circolo Pattinatori Grosseto.

Domenica 2 ottobre: ore 14 King’s Lynn-Finques Prats Lleida - ore 16 Circolo Pattinatori Grosseto-LV La Roche Sur Yon.

Stesse date e stessi orari per gli altri tre concentramenti.

Il programma della prima giornata

Gir. A: Forte dei Marmi-Coutras, Braga-Pas Alcoi.

Gir. C: Why Sport Valdagno-Ginevra RHC, Parlem Calafell-Noisy le Grand RS.

Gir. D: Ubroker Bassano-Dinan Quevert, Recam Laser Caldes-Valongo.

PREPARAZIONE. Il Circolo Pattinatori ha intanto fissato per il 17 agosto l’inizio della preparazione, in vista di un inizio stagione pieno di impegni. Il Grosseto esordirà in campionato il 17 settembre ospitando il Vercelli, il 24 settembre sarà di scena a Sandrigo, mentre il 28 tornerà alla pista Mario Parri per il derby con il CGC Viareggio. Dal 30 settembre la storica partecipazione all’Eurolega.