Il Circolo Pattinatori Grosseto conferma gli argentini Barragan e Sillero

Grosseto: Il Circolo Pattinatori Grosseto prosegue la costruzione del roster che dal prossimo mese di ottobre disputerà, per la sesta volta consecutiva e l’undicesima nella storia della società, il campionato di serie A1. Il presidente Stefano Osti, dopo aver confermato tre colonne del gruppo come l’allenatore Massimo Mariotti, Stefano Paghi e Pablo Saavedra, ha rinnovato il contratto di lavoro sportivo ai due giocatori argentini Francisco Barragan e Matias Sillero, che hanno contributo con ottime prestazioni alla salvezza della “Big Red Machine”.

Barragan, classe 2000, 26 gare e 14 reti nella passata stagione, sembrava a un passo dal trasferirsi al Follonica, prima che la società del golfo si accorgesse di aver esaurito i due slot per i giocatori extracomunitari. Buon per il Circolo Pattinatori che ha subito confermato l’ex stella del Banco Ispanico, con il quale ha disputato anche la finale playoff, che ha chiuso il campionato con una doppietta decisiva a Novara, che ha permesso di ottenere il punto necessario per evitare i playout.





Mai in discussione invece il rinnovo di Matias Sillero, 26 anni, 25 presenze e 14 reti in regular season, che ha garantito un rendimento continuo per tutto l’anno. Un atleta che si è distinto per impegno e attaccamento alla maglia biancorossa.

«Abbiamo deciso di confermare i due argentini per la scelta tecnica effettuata dall’allenatore Mariotti – sottolinea il presidente Stefano Osti - Barragan, qualche mese fa, sembrava diretto a Follonica e per questo abbiamo iniziato a sondare il mercato argentino, ma alla fine, con grande soddisfazione, siamo riusciti a trattenerlo». «Vediamo se con una maggiore esperienza in Italia – continua Osti - Sillero e Barragan, due bravi ragazzi, oltre che ottimi atleti, faranno un campionato ancora migliore del precedente».

La società annuncia anche di aver rinnovato la fiducia al decimo uomo, Mattia Giabbani, classe 2006, 18 reti in serie B e una presenza in serie A1, sulla pista di Trissino.

«Mattia Giabbani – conferma il presidente Stefano Osti - rimane nel gruppo anche per il prossimo torneo, un ragazzo che ha fatto bene in serie B e che ha lavorato sempre con la prima squadra con impegno, sempre nell’ombra, e sono sicuro che quest’anno avrà maggiori chances di mettersi in evidenza». Nell’orbita della prima squadra rimane anche Tommaso Giusti, classe 2007, che nella passata annata, oltre a giocare con l’MD in serie B, conta dieci convocazioni con la formazione di A1.