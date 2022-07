Il Circolo Pattinatori Grosseto ammesso alla Champions League

Grosseto: La confederazione europea di hockey su pista spalanca le porte della Champions league al Circolo Pattinatori Edilfox. La formazione grossetana, già ammessa alla WSE Cup grazie al settimo posto nella passata stagione di serie A, è stata ammessa a partecipare anche alla Coppa Campioni 2022-2023, dopo la rinuncia di una formazione straniera. La Fisr ha chiesto al Cp Grosseto, prima avente diritto per l’Italia (l'altro posto spetta alla Spagna), la disponibilità a prendere parte alla più importante manifestazione continentale e il presidente Stefano Osti non s’è lasciato sfuggire la ghiotta occasione.

L’Edilfox Grosseto, quarantesimo nel ranking mondiale, verrà inserito in terza fascia, insieme alle corazzate Barcellona, Porto e Benfica (che non avevano preso parte alla precedente edizione a causa del Covid) e disputerà un concentramento a quattro squadre dal 30 settembre al 2 ottobre, che verrà sorteggiato sabato 23 luglio.





«E’ un’opportunità unica – sottolinea il presidente Stefano Osti – che potrebbe non capitare più, per questo l’abbiamo colta al volo. Essere tra le sedici regine d’Europa ci riempie d’orgoglio e ci stimola a fare sempre meglio. Siamo consapevoli di avere un organico all’altezza della situazione, per cui ci apprestiamo ad affrontare questa nuova esperienza con la massima serenità». La partecipazione alla Champions League non preclude tra l’altro il cammino alla WSE Cup. I ragazzi di Michele Achilli disputeranno il concentramento di fine settembre, che si svolgerà in casa della formazione con il ranking peggiore. In caso di qualificazione, i biancorossi disputeranno la seconda fase, ma dal 16 al 18 dicembre potranno iniziare anche il cammino nella seconda coppa continentale per importanza.

Sarà insomma una stagione particolarmente impegnativa per il Circolo Pattinatori, che tra campionato, coppa Italia e coppe europee potrebbe arrivare a disputare una quarantina di incontri. Il derby toscano con il Viareggio, in programma sabato 1 ottobre sulla pista di via Mercurio verrà recuperato infrasettimanalmente. Con l’ammissione del Circolo Pattinatori, la Maremma presenterà in Champions League due formazioni: il Galileo Follonica in seconda fascia (debutto il 17 settembre) e l’Edilfox Grosseto (in campo dal 30 settembre) in terza fascia. Un record del quale andare fieri.