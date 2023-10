Il Circolo Pattinatori espugna il campo dell'Ubroker Bassano nella prima di A1

Grosseto: Buona la prima per il Circolo Pattinatori Edilfox che espugna, in rimonta (4-2 il risultato finale), la pista dell’Ubroker Bassano nell’esordio stagionale in serie A1. Un incontro per niente facile, almeno fino a metà ripresa, per i ragazzi di Michele Achilli, costretti a rimontare la rete iniziale dei padroni di casa, scesi in campo con alcune pesanti assenze (Guimaraes e Scuccato), ma intenzionati a vendere cara la pelle. Per 38 minuti i ragazzi di Miguel Viterbo sono riusciti a tenere a freno i grossetani, rischiando anche di segnare la seconda rete con lo scatenato Silva, ma il bel tiro di Cabella ha fatto crollare il castello costruito dai veneti, poi Franchi e De Oro hanno chiuso i conti.



L’inizio è di marca grossetana, con i tentativi di Saavedra e De Oro e successivamente quello di Rodriguez.

Al 7’36 un rigore di Barbieri sbatte sulla traversa, ma al 10’ un’azione personale di Ivo Silva porta in vantaggio i veneti. Il Grosseto a questo punto cambia marcia, ma bisogna aspettare il 23’ per il meritato pareggio sulla punizione di prima di Saavedra. Prima del riposo ci prova ancora Rodriguez, ma il portiere giallorosso è attento. Nella ripresa Pozzato mette a lato su punizione di seconda, mentre al 3’ Paghi viene fermato da Veludo su un tentativo ravvicinato. Al 10’ Cabella si vede negare il vantaggio dal corpo di Veludo e subito dopo è Paghi a essere fermato. Al 12’ il Bassano, ha l’occasione per tornare in avanti, ma Català para la punizione di prima di Pozzato. L’Ubroker sale in cattedra con tre occasioni ravvicinate, ma con un contropiede l’Edilfox effettua il sorpasso con una diagonale imprendibile di Serse Cabella, su assist di Franchi. A 4’53 dalla sirena proprio Franchi ha legittimato il successo con un tiro sotto porta dopo un tentativo di Thiel. La gara è rimasta viva fino alla fine: il Grosseto trova il 4-1 con De Oro abile a riprendere una pallina finita sulle sponde sul rigore di Thiel, mentre Barbieri ha fissato il 2-4 finale un tiro dalla distanza.

I risultati della prima giornata: Indeco Giovinazzo-Trissino 0-12, Why Sport Valdagno-Telea Sandrigo 4-4, Gamma Sarzana-Tierre Montebello 4-2, Venetalab Breganze-Centro Porsche Firenze Forte dei Marmi 0-10, Follonica-Wasken Lodi 4-3, Ubroker Bassano-Edilfox Grosseto. Mercoledì: Teamservicecar Monza-Engas Vercelli.