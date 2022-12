Il Circolo Pattinatori Edilfox supera il Montebello e rimane solo al secondo posto

Grosseto: L’Edilfox Grosseto soffre ma batte il Montebello (3-1) nella penultima giornata di andata della serie A1, ma conserva il secondo posto in classifica, anzi rimane solo, grazie alla vittoria del Follonica a Bassano. I ragazzi di Michele Achilli hanno disputato una buona partita, anche se non ai ritmi delle due precedenti prestazioni, ma onore ai vicentini di Luca Chiarello che si sono arresi alla formazione di casa solo nelle battute conclusive, dopo aver eretto un muro nella ripresa, con il portiere portoghese Leonardo Pais caduto solo sulla deviazione di Mount e sulla magia di De Oro a porta sguarnita.







Michele Achilli si presenta al via con uno “starting five” composto da Menichetti, Rodriguez, De Oro, Nacevich e Mount. Il Grosseto tiene da subito il pallino del gioco e va spesso al tiro, trovando l’opposizione del portiere Pais. Al 5’ però il portiere veneto non può fare nulla sul rigore di “Tonchi” De Oro, concesso per un’irregolarità nei confronti di Rodriguez lanciato a rete. Al 9’ il Montebello ha l’occasione di pareggiare sulla punizione di prima di Canesso, concessa per un fallo di Rodriguez, respinta molto bene da Menichetti. Con l’uomo in più i vicentini si presentano un paio di volte e trovano anche l’1-1 con il tiro di Mattugini che sbatte sul palo e finisce in rete. Franchi e De Oro cercano il vantaggio, ma anche Menichetti deve compiere alcuni interventi importanti per evitare il raddoppio ospite. L’Edilfox è padrone del campo ma Leonardo Pais dice di no alle conclusioni che arrivano da più parti. A 80 secondi dalla sirena un tentativo di Ghirardello va a sbattere sulla traversa. E’ l’ultima emozione del primo tempo che finisce sull’1-1. Al 13’ della ripresa il Montebello mette la palla ion rete ma l’azione è viziata da un fallo di mano. Si gioca praticamente a una porta, anche la Tierre agisce in contropiede. Paghi, Rodriguez, De Oro e Franchi le provano tutte per portare avanti la squadra, ma la difesa del Montebello non cede di un millimetro. Al 22’ il Circolo Pattinatori torna in vantaggio con Alex Mount che devia in rete un servizio dalla sinistra di Cabella. Il Montebello mette il cuore per cercare il pareggio, ma la difesa biancorossa resiste. Con il Montebello in avanti con cinque giocatori di movimento, il Grosseto chiude definitivamente la partita a a 17 secondi dalla fine con un tiro di Tonchi De Oro dalla propria metà campo.





Edilfox Grosseto-Tierre Montebello 3-1

EDILFOX GROSSETO: Menichetti, Sassetti; Mount, Nacevich, Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Franchi, Cabella. All. Michele Achilli.

TIERRE MONTEBELLO: Pais, Leonardi; Ghirardello, Clodelli, Mattugini, Canesso, Marques, Del Sale, Zordan. All. Luca Chiarello.

ARBITRI: Ulderico Barbarisi e Donato Mauro.

RETI: nel p.t. al 4’54 De Oro (rig.), 10’24 Mattugini; nel s.t. 21’08 Mount, 24’33 De Oro.

NOTE: espulsione temporanea Rodriguez nel p.t.





(foto Mario Spalletta)