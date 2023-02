Il Circolo Pattinatori Edilfox sabato sera a Bassano per proseguire avventura europea

Grosseto: Il Circolo Pattinatori Edilfox Grosseto cerca di proseguire il cammino in Europa, andando a far visita sabato sera alle 20,45 (diretta streaming su http://europe.worldskate.tv) all’Ubroker Bassano nella gara di ritorno degli Ottavi di finale della Wse Cup. I ragazzi di Michele Achilli hanno a disposizione cinquanta minuti per recuperare una rete di vantaggio, dopo il 3-4 subito due settimane fa sulla pista amica del centro sportivo di via Mercurio. In quella occasione i biancorossi grossetani hanno sciupato decine di occasioni per andare a segno nel primo tempo (terminato sul 2-2), prima di subire la doppietta di Baggio, nel giro di 22 secondi, che ha portato i veneti sul 2-4, prima della rete di Saavedra che adesso permette di essere a una sola distanza dagli avversari. Sarà una gara aperta e la “Big red machine” è pronta a ribaltare il risultato dell’andata.

«Per superare il turno con Bassano – sottolinea Serse Cabella, il cucciolo della squadra – ci siamo allenati bene, abbiamo studiato nei minimi particolari il nostro avversario. In campo dovremo evitare di commettere gli errori dell’andata. Si può fare molto meglio. I veneti, che all’andata sono stati cinici, sono battibili. Nell’hockey di oggi bastano un minuto, come hanno fatto loro a Grosseto, per segnare due minuti. Siamo tranquilli e crediamo fermamente nella rimonta».





Serse Cabella, autore di una tripletta in Francia contro i Kings Lynn, vorrebbe festeggiare con la qualificazione la chiamata in nazionale under 23. «La convocazione – dice – è stata una grandissima soddisfazione. Era dal Mondiale di Barcellona under 19 che non indossavo la maglia azzurra. Per me è un motivo d’orgoglio e sono felice di ritrovare tutti i compagni con i quali ho condiviso tante sfide. Prima di pensare all’Europeo, però, mi devo meritare questa prima chiamata».

Cabella ha una dedica speciale da fare: «A Michele Achilli, che mi sta aiutando tanto. Non è facile trovare spazio con sette giocatori di movimento di altissimo livello. L’allenatore mi sta dando attenzione e mi getta nella mischia appena possibile. Achilli è il segreto di questo Grosseto che veleggia ai primi posti della classifica di serie A1. E’ bravo a tenere coeso il gruppo e mette del suo a questi risultati straordinari».

La vincente di sabato sera affrontare la vincente del duello Valdagno-Lleida (andata 5-4). Arbitrano: Alberto Lopez e Daniel Pico.

Il Cp Grosseto si presenta a Bassano con l’organico al completo, deciso a confermare il buon momento di forma, con otto risultati positivi consecutivi in serie A1. I convocati: Menichetti, Sassetti; Mount, Nacevich, Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Franchi, Cabella.

Il tabellino dell’andata: Circolo Pattinatori Edilfox Grosseto-Ubroker Bassano 3-4

EDILFOX GROSSETO: Menichetti, Sassetti; Mount, Nacevich, Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Franchi, Cabella. All. Michele Achilli.

UBROKER BASSANO: Veludo, Bertuzzo; Amato, Sgaria, Pozzato, Baggio, Muglia, Geremia, Coy, Scuccato. All. Miguel Neves Viterbo.

ARBITRI: Inigo Leiton Zapico e Daniel Villar (Spagna).

RETI: nel p.t 13’15 Coy Grau, 17’36 Franchi, 18’12 Franchi, 23’38 Scuccato; nel s.t. 11’14 Baggio, 11’36 Baggio, 23’15 Saavedra

NOTE: espulsione temporanea (2’) Franchi.

I risultati dell’andata degli Ottavi: Galileo Follonica-Remscheid (Ger) 6-0, Alcoi (Spa)-Braga (Por) 2-3, Lleida (Spa)-Valdagno 4-5, Caldes (Spa)-La Vendeenne (Fra) 5-4, Edilfox Grosseto-Ubroker Bassano 3-4, Igualada (Spa)-Lione (Fra) 13-1, Herringen (Ger)-Coutras (Fra) 2-4, Voltrega (Spa)-Diessbach (Svi) 6-3.: