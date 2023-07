Il Circolo Pattinatori debutterà in Champions League ad ottobre

Grosseto: Il Circolo Pattinatori Grosseto debutterà nella Champions League 2023-2024 di hockey pista dal 13 al 15 ottobre. Lo ha stabilito la World Skate Europe, che ha ufficializzato la partecipazione di otto squadre maschili alle prossime coppe europee. I ragazzi di Michele Achilli inizieranno la loro avventura continentale, come lo scorso anno, dalla prima fase preliminare, essendo arrivati quarti nella regular season di A1, alla quale sono state ammesse anche Hockey Sarzana (5ª classificata), Follonica Hockey (6ª classificata) ed Engas Hockey Vercelli (7ª classificata). Tra le 16 squadre iscritte, solo le prime otto (in base al numero di partecipanti sarà deciso il criterio per la qualificazione) passeranno il primo turno che andranno a comporre il secondo turno di qualificazione, fissato per il weekend dal 3 al 5 novembre. A questo secondo turno è iscritto il Forte dei Marmi che farà parte della rosa dei quattro gironi, organizzati in sedi diverse composti da quattro squadre ciascuno. Le prime due di ogni girone approderanno alla classica fase a gironi, che sarà giocata con sei giornate (3 andata e 3 ritorno) su quattro gironi da quattro formazioni. Alla fase a gironi, in cui inizio è fissato il 30 novembre (termine 29 febbraio), sono già ammesse Trissino (campione d'Italia) e Amatori Wasken Lodi (2ª classificata). Le prime due classificate dei quattro gironi, disputeranno i Quarti di finale (andata 14 marzo e ritorno 4 aprile). Anche in questo caso le vincitrici saranno qualificate per la Final Four, 11-12 maggio 2024. Il sorteggio è in programma l’11 agosto, in diretta su WSETV.



«Non siamo stati fortunati – commenta il presidente del Cp Grosseto, Stefano Osti - nel ranking della Wse, con la suddivisione dell’anno scorso, saremmo partiti dalla seconda fase preliminare di Champions League. Vorrà dire che chiederemo alla federazione europea di organizzare un concentramento davanti al nostro pubblico, un evento che non si è mai verificato in 72 anni di storia».

Un’ipotesi allettante per una formazione che con una scalata straordinaria, dalla serie B alla semifinale scudetto, è arrivata al 18° posto nel ranking mondiale, terza italiana, dietro solo a Trissino (9°) e Forte dei Marmi (14°). Un risultato eccezionale, se si pensa che la finalista Lodi (24°) e il Follonica (25°) sono stati superati da Saavedra e compagni. Sul podio della classifica mondiale ci sono la spagnola Barcellona e le portoghesi Benfica e Sporting.

WSE CUP. Rispettate le formule della WSE Cup, con un girone di qualificazione, quindi gli ottavi di finale e i quarti che definiranno le quattro semifinaliste per la Final Four di metà aprile. I gironi di qualificazione alla WSE Cup saranno programmati per il 17-18-19 novembre dove sono iscritte HRC Monza (vincitrice della finale 9°-10° posto) e Hockey Bassano 1954 (8ª classificata) che si aggregheranno alle 8 eliminate dalla prima fase di qualificazione della Champions League. In base alle iscritte saranno stilate le regole per la qualificazione al tabellone principale dove approderanno solo le migliori otto, a cui si aggiungeranno le 8 eliminate dal secondo turno di qualificazione della Coppa Campioni. Gli ottavi della seconda competizione europea si giocheranno il 16 dicembre, ritorno 20 gennaio; i Quarti sono previsti per il 17 febbraio e 16 marzo. Le quattro vincitrici andranno in Final Four, 13 e 14 aprile (gli accoppiamenti saranno sorteggiati)