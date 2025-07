Il Circolo Pattinatori debutterà in A1 sabato 10 ottobre sulla pista del Cgc Viareggio

Grosseto: L'ufficio gestione campionati della Fisr ha diramato i calendari ufficiali della serie A1 della stagione 2025-2026, che inizierà sabato 27 settembre e domenica 5 ottobre con la finale di Supercoppa italiana tra Lodi e Trissino. La 102esima edizione di A1 parte il 10 ottobre 2025 con la prima giornata I campioni d'Italia di Hockey Trissino ospiteranno l'Azzurra Novara nel posticipo di domenica 12 ottobre, mentre l'Amatori Wasken Lodi sarà ospite della neopromossa Castiglione.

Il Circolo Pattinatori Grosseto, che si presenterà al via della serie A1 per la settima stagione consecutiva, debutterà a Viareggio sabato 12 ottobre e farà l’esordio casalingo il sabato successivo contro Monza. Domenica 26 ottobre è in programma il primo derby stagionale sulla pista di Casa Mora contro il Castiglione, che precede un doppio confronto interno terribile contro le big Bassano e Lodi. Il derby con il Follonica è stato messo in calendario il 29 novembre alla pista Mario Parri. Gli altri due derby maremmani si svolgeranno sabato 24 gennaio 2026 in via Mercurio con il Castiglione e il 14 marzo al Capannino di Follonica.

«Partenza impegnativa – commenta l’allenatore del Cp Grosseto, Massimo Mariotti – nella prima giornata saremo di scena sulla pista del Viareggio, che si candida ad essere la quinta forza del campionato e dopo quindici giorni andremo a Castiglione, prima di ospitare Bassano e Lodi nel giro di quattro giorni. In ogni caso, come ho sempre detto, le squadre vanno affrontate tutte e incontrarle prima o dopo non fa differenza. Il calendario è tra l’altro il mio ultimo pensiero».

Mariotti si riferisce al fatto che l’inatteso approdo di Gabriel Cairo a Breganze e in attesa di conoscere le intenzioni di Gaston “Tonchi” De Oro, costringe il Grosseto a tornare sul mercato per completare la rosa.

«I giocatori si trovano difficilmente – sottolinea – ma abbiamo bisogno almeno di un altro elemento, sempre che rimanga Tonchi, per poter mettere in piedi una squadra competitiva».

LE INFRASETTIMANALI

Rispetto agli scorsi anni ci sono diverse giornate in cui si giocherà contemporaneamente in tutte le sette piste (al netto di eventuali posticipi europei), oltre all'ultima giornata del 18 aprile 2026. Le infrasettimanali: mercoledì 29 ottobre (4ª giornata), sabato 8 novembre (6ª giornata), martedì 6 Gennaio 2026 (13ª giornata), sabato 24 Gennaio 2026 (16a giornata), sabato 7 febbraio 2026 (18ª giornata).

ORARI DI GIOCO

Bassano, Castiglione e Trissino giocheranno le proprie partite casalinghe domenica alle ore 18. Il Giovinazzo alle ore 20 di sabato, mentre il CGC Viareggio alle 21. HRC Monza anticiperà tutte le sue gare al venerdì alle 21 nell'impianto del PalaSomaschini di Seregno, a causa del rifacimento della pista a Biassono. Le altre otto squadre giocheranno al consueto orario delle 20,45 di sabato