Il Circolo Pattinatori batte Prato e Sarzana e si aggiudica il 3° Torneo città di Grosseto

Grosseto: Il Circolo Pattinatori Grosseto apre la stagione conquistando il 3° Torneo Città di Grosseto-Trofeo Mario Parri, grazie alle vittorie sul Prato e il Sarzana, al termine di ottime due prestazioni collettive, con buoni riscontri individuali da parte di Saavedra, Sillero, Barragan, Paghi, ma anche dei nuovi arrivati, a cominciare dal portiere Scarso, che ha chiuso la saracinesca contro la quotata formazione del Sarzana..

«E’ solamente la prima uscita dopo quattro settimane di allenamento – commenta il coach Massimo Mariotti – ma sono contento. I ragazzi si sono mossi bene e stanno assimilando i nuovi schemi».

Nella gara conclusiva del torneo, il Sarzana perde De Rinaldis in riscaldamento per uno scontro fortuito in riscaldamento con il compagno Rubio; il Grosseto parte con Barbieri, Saavedra, Barragan e Vargas, con Scarso in porta.





Al 7’ Barragan porta in vantaggio il Grosseto con un preciso tiro di rigore che si’insacca al sette alla destra di Corona. A 2’14 dalla conclusione del primo tempo il C.P. potrebbe raddoppiare ma il portiere ligure devia il rigore battuto da Schiavo. Il Grosseto raddoppia però al 3’ della ripresa con una bella incursione di capitan Saavedra che entra in area e batte Corona. Con un gran diagonale dalla destra di Munne, il Sarzana torna in partita al 4’. Paghi a porta vuota colpisce il palo. Sarzana non molla ma il gran gol, un diagonale spettacolare, di Barbieri chiude il match. A un minuto dalla fine, però Jan Munne segna il 3-2, ma la difesa grossetana resiste e porta a casa, per il secondo anno consecutivo, il trofeo Mario Parri, sempre a danno dei rossoneri liguri (5-3 nel 2024).

•Hockey Sarzana-C.P. Grosseto 2-3

SARZANA: Corona, Grossi; Manrique, Tabarelli, Borsi, Rubio, Angeletti, Munne, Lavagetti. All. Sergio Festa.

C.P. GROSSETO: Scarso, Peruzzi Squarcia; Paghi, Saavedra, Giabbani, Barbieri, Schiavo, Vargas, Sillero, Barragan. All. Massimo Mariotti.

ARBITRI: Ferrari di Viareggio e Galoppi di Gavorrano.

RETI: nel p.t. 6’28 Barragan (rig.); nel s.t. 2’08 Saavedra, 3’35 Munne, 10’35 Barbieri, 14’ Munne.





Nella prima uscita Saavedra e compagni hanno fatto valere il maggior tasso tecnico con un chiaro 11-2 (primo tempo 5-1) che ha permesso a mister Mariotti di dare il giusto minutaggio ai dieci ragazzi, con un tempo a testa per i portieri Scarso e Peruzzi Squarcia. Mariotti al debutto stagionale con il Prato presenta un quintetto con Paghi, Saavedra, Sillero e Barragan, davanti al portiere Scarso.

Ai biancorossi bastano 18 secondi per passare in vantaggio con un tiro da lontano di Paghi che buca le mani al portiere Masala. Al 5’ il Prato pareggia con un tiro di Baldesi che tocca la traversa e finisce in rete. Al 7’ Saavedra tocca di quel che basta il tiro di Paghi per il 2-1 e dopo 22 secondi arriva anche il terzo gol di Sillero, abile a riprendere una respinta del portiere pratese. Saavedra, dopo aver colpito una traversa al termine di uno scambio in velocità con Vargas, firma il 4-1 su assist di Barragan. Al 10’ Vargas deposita in rete una punizione dalla sinistra di Saavedra. La ripresa si apre con la sesta rete, segnata da due passi dall’argentino Sillero, che al 3’ mette a segno la terza rete personale. Prato potrebbe accorciare ma Luca Peruzzi Squarcia para con gambali il rigore di Poli. Dal dischetto non fallisce invece Vargas che mette alla sinistra di Masala. All’8’ c’è gloria per il giovanissimo Mattia Giabbani, mentre al 9’ Baldesi trova la doppietta personale. Il Circolo Pattinatori chiude in doppia cifra grazie alla reti di Barbieri e Saavedra.

•C.P. Grosseto-Hockey Prato 11-2

C.P. GROSSETO: Scarso, Peruzzi Squarcia; Paghi, Saavedra, Giabbani, Barbieri, Schiavo, Vargas, Sillero, Barragan. All. Massimo Mariotti.

PRATO: Masala, Vespi; Poli, Benelli, Mugnai, Baldesi, Santoro, Alberto Capuano, Lorenzo Capuano. All. Enrico Bernardini.

ARBITRI: Ferrari di Viareggio e Galoppi di Gavorrano.

RETI: nel p.t. 0’18 Paghi, 4’15 Baldesi, 7’ Saavedra, 7’22 Sillero, 8’40 Saavedra, 9’29 Vargas; nel s.t. 0’59 Sillero, 2’58 Sillero, 5’14 Vargas (rig.), 7’10 Giabbani, 8’10 Baldesi, 13’20 Barbieri, 13’56 Saavedra.

•Nella prima gara del triangolare, il Sarzana ha superato (4-0) il Prato 1954 con una doppietta di Rubio e reti di De Rinaldis e Munne.

Il quadro dei risultati: Prato-Sarzana 0-4, C.P. Grosseto-Prato 11-2, Sarzana-C.P. Grosseto 2-3

Riconoscimenti individuali: premio Marco Mariotti a Jan Munne, Sarzana (miglior giocatore); premio Roberto Guerrini a Pablo Saavedra (miglior realizzatore); premio Kiko Salcedo al Prato (Fair Play).





(foto credit Elisa Diggi)