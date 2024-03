Il Circolo della Vela Talamone accoglie la primavera con tante novità

Whimsea trionfa al Campionato Invernale di Porto Santo Stefano, questo fine settimana arrivano gli Optimist per la Selezione Interzonale



Talamone: Si respira aria di primavera al Circolo della Vela Talamone che, con il mese di marzo, celebra i successi invernali e si prepara a iniziare l’attività agonistica della bella stagione 2024.

Un centinaio di giovani velisti affolleranno la sede del circolo dal 22 al 24 marzo per prendere parte alle Selezione Interzonale Optimist: sul campo di regata gestito dal Presidente di Comitato Roberto Goinavi arriveranno i migliori giovani atleti della II-III-IV e IX Zona FIV, nati tra il 2009 e il 2013. La Selezione di Talamone costituisce una delle quattro regate disputate a livello nazionale per individuare i migliori timonieri che rappresenteranno l’Italia nei grandi appuntamenti internazionali Optimist, ossia il Campionato Europeo e Mondiale. Nella splendida cornice di Talamone, lo spettacolo è assicurato, anche per chi avesse piacere di seguire le regate da terra.

“Questi eventi, che vedono impegnati giovanissimi atleti, futuro della vela, rappresentano una sfida organizzativa di grande responsabilità. Il nostro Circolo, supportato dall'impegno di tutti i soci, affronterà con entusiasmo la manifestazione, come ha fatto per oltre cinquant’anni di storia organizzando prestigiosi eventi velici" ha commentato il direttore sportivo del CVT, Riccardo Savorani.

Lo scorso sabato, invece, si è svolta la premiazione del Campionato Invernale di Porto Santo Stefano: organizzato in sinergia dallo Yacht Club Porto Santo Stefano, dal Circolo Velico e Canottieri Porto Santo Stefano e dal Circolo della Vela Talamone, il Campionato Invernale ha richiamato in acqua oltre trenta imbarcazioni in cinque weekend invernali, con condizioni meteomarine impegnative, che spesso hanno messo alla prova gli equipaggi. A dominare la classifica Gran Crociera è stato il portacolori del CVT Nicolò Papi con il suo Comet 45s Whimsea, che nel corso della premiazione ospitata dallo Yacht Club Santo Stefano ha ricevuto il proprio riconoscimento.





Il Campionato Invernale, a cui ha preso parte anche il socio del CVT Andrea Pescatori con la sua Valis, ha già premiato la sua classifica, ma la “combinata” del Trofeo Costa d’Argento deve ancora concludersi: saranno le regate Primevele di Primavera, Pasquavela ed il Trofeo dei Reali Presidi di Spagna – ospitato quest’ultimo dal Circolo della Vela Talamone l’11 e 12 maggio – a determinare la classifica finale e il vincitore dell’edizione 2024 del Trofeo Costa d’Argento.