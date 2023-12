Il centro storico di Orbetello a Natale è ancora più bello grazie ai commercianti

Ottali: «Un grazie infinite al loro impegno e al chiaro richiamo alla lotta contro la violenza sulle donne»

Orbetello: A Orbetello tornano le luminarie natalizie e ad arricchire l'addobbo del centro storico non poteva mancare il contributo dei commercianti che hanno allestito esterni e vetrine per rendere ancora più suggestiva la passeggiata per lo shopping delle feste.

Ai commercianti va il ringraziamento del direttivo del centro commerciale naturale del centro storico di Orbetello, presieduto da Fabrizio Bellucci: «Il direttivo – sottolinea il presidente - ringrazia tutte quelle attività, associate o meno, che quest'anno, di propria iniziativa, hanno investito molte più energie nell'allestire gli esterni e le vetrine dei propri negozi».

Il tema scelto come filo conduttore dal Ccn è stato invece il riutilizzo di vecchie sedie di campagna: «Arricchite – aggiunge Bellucci - da splendide composizioni di piante invernali. La scelta del colore rosso è un chiaro riferimento a quei fenomeni sociali purtroppo ben noti a noi tutti. Un ringraziamento particolare va al negozio di fiori e piante di Elisabetta e Valeria».

Per completare le decorazioni del Centro Storico, dopo tantissimi anni di assenza, ha fatto la sua ricomparsa in Piazza Eroe dei Due Mondi un albero natalizio naturale: «Si tratta di un cedro libanese di oltre 7 metri – spiega il presidente - fornito dal Vivaio Tosi che ci ha assicurato la certificazione green della pianta. Oltre al contributo del Ccn, un grazie particolare va al nostro sponsor Conad City di Orbetello e All'amministrazione Comunale che ha provveduto alla sua illuminazione».

Ai ringraziamenti del Ccn si aggiungono anche quelli dell'amministrazione comunale di Orbetello: «Ringrazio sentitamente i commercianti del centro storico – dice l'assessore al commercio, turismo e cultura lagunare, Maddalena Ottali- che come hanno fatto per Gustatus si sono stretti in un grande abbraccio di collaborazione. Approfitto per ringraziarli sia per l'impegno e la passione che hanno dimostrato durante Gustatus nell'abbellire le loro vetrine sia per l'addobbo che hanno realizzato in occasione del Natale con le sedie rosse un chiaro richiamo alla lotta contro la violenza sulle donne».

«Collaborazione, confronto, dialogo - conclude Ottali – è questa la linea che intendo seguire, certa che le criticità del centro storico è giusto che siano segnalate da chi lo vive quotidianamente. Un grazie infinite, perciò, a tutti coloro che si sono adoperati per abbellire Orbetello, in un anno ancora difficile dal punto di vista economico, sia a causa della crisi energetica, sia a causa del calo dei consumi».