Il Castiglione ospita la Newco Roller Matera nel ritorno semifinale playoff

Castiglione della Pescaia: Al Casa Mora, (sabato sera alle 20.45 arbitri Eugenio Sala di Correggio e Matteo Righetti di Sarzana) la Blue Factor ospita la Newco Roller Matera, per il ritorno della semifinale dei playoff promozione. Una sfida importante, con i biancocelesti che partono dalla vittoria per 4-2 ottenuta sabato scorso al pala Tenda nella Città dei Sassi, e a cui basterà addirittura perdere con un gol di scarto per assicurarsi la finale promozione per andare in serie A1.

A questo punto della stagione quello che contano sono le motivazioni come ha confermato l’allenatore Massimo Bracali: «Ogni gara fa storia a se – ha detto Bracali – e noi dovremo essere bravi ad interpretarla. Il Matera è una buona squadra, ben allenata e la nostra concentrazione dovrà rimanere alta». Lo stesso presidente Dell’HcC Marcello Pericoli è convinto che la squadra è determinata: «Sappiamo dell’importanza della partita – ha detto Pericoli – e tutti sono consapevoli dell’obbiettivo che ci siamo prefissati ad inizio campionato».

Nella gara d’andata il Castiglione ha saputo soffrire, dopo essere andato sul 2-0 e rimontato. In rete Federico Buralli con una doppietta e poi Lasorsa e Cabella che hanno risposto alla doppietta di Piozzini, con l’italo-argentino che rimane uno dei giocatori più importanti dei materani. Questa è la sesta gara in stagione fra maremmani e lucani: il Castiglione ne ha vinte 4 e persa una.

Nell’altra semifinale i Pumas Ancora Viareggio partono dalla vittoria per 3-2 conquistata all’andata contro la Rotellistica Camaiore.

