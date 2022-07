Il castello di Porrona apre le porte al Festival "Music & Wine"

Il castello di Porrona accende le luci per due serate dedicate alla grande musica e ai sapori della Maremma. Artisti di livello internazionale e degustazioni di prodotti tipici nel borgo medioevale vicino a Cinigiano. L’evento, ad ingresso gratuito, è organizzato dagli Amici del Quartetto in collaborazione con il Comune di Cinigiano.



Cinigiano: Saranno due eventi di quelli davvero da non perdere quelli di “Music & Wine al Castello” del 16 e 30 luglio prossimi presso il magnifico castello medioevale di Porrona. Il festival Internazionale, sotto la direzione artistica del maestro Giovanni Lanzini, era iniziato nello scorso mese di giugno presso le Terme Leopoldine a Marina di Grosseto.

Realizzati in collaborazione con il Comune di Cinigiano i due importanti concerti avranno come protagonisti sia il grande jazz che il flamenco. La prima serata, quella di sabato 16 luglio alle ore 21,15, ospiterà nella corte del castello il Maurizio Di Fulvio jazz trio con Maurizio Di Fulvio alla chitarra, la splendida voce di Alessia Martegiani e il magico contrabbasso di Ivano Sabatini con lo spettacolo “Classical Italian Songs & Latin Jazz”, una carrellata di grandi successi che spaziano, attraverso accostamenti singolari, dall’elegante e trascinante “choro” brasiliano fino alla canzone internazionale e a quella della tradizione napoletana, rivisitate in modo eclettico e pulsante dal trio di Pescara che tanto successo sta raccogliendo nel mondo.





Il concerto, ad ingresso gratuito, è stato organizzato dall’Associazione Amici del Quartetto in collaborazione con il Comune di Cinigiano e, prima dello spettacolo, prevede anche degustazioni a cura di Antichi Gusti di Maremma, Caseificio Quadalti e i vini dell’Azienda Begnardi.

Sabato 30 luglio poi si bisserà con il flamenco del grande chitarrista spagnolo Carlos Piñana e del suo trio formato anche dai percussionisti Miguel Ángel Orengo e Paolo Monaldi.

Due serate insomma che si annunciano indimenticabili e di quelle davvero da non perdere.





Info: tel. 333 9905662 (anche whatsapp) - amiquart@gmail.com

www.musicwinefestival.it