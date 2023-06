Il caso del giorno: lo studio legale Biondi fa tremare le banche

Lo studio legale Biondi fa tremare le banche ottenendo la facoltà di contestare un decreto ingiuntivo non opposto undici anni fa, ripartendo da zero

Grosseto: Con un'ordinanza emessa recentemente da un tribunale toscano, un giudice ha accolto l'opposizione grazie alla quale è stata riaperta la facoltà di opporre un decreto ingiuntivo (nel caso in questione di oltre seicentomila euro, ndr) emesso in favore di una banca ben undici anni fa e non opposto nei termini di quaranta giorni.



Con tale pronuncia, è stata data la possibilità al cliente della banca, al quale era stato indirizzato il decreto ingiuntivo, di poter tornare "indietro nel tempo" per proporre opposizione alla richiesta dell'istituto bancario.

Questo perché l'avvocato grossetano Marco Biondi e la sua collega Domenica Alexa Esposito, dello studio legale Biondi, hanno scovato all'interno della fideiussione, posta alla base del decreto ingiuntivo, clausole abusive tali da rendere la stessa non valida.