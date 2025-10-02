Il Caseificio Sociale Manciano vola ad Anuga con il suo Pecorino Toscano DOP

In Germania con le tipologie fresco, stagionato, stagionato 12 mesi, biologico, Rosso Manciano e Amico del Cuore

Manciano: Il Caseificio Sociale Manciano è pronto a partire per essere ancora fra i protagonisti di Anuga, una delle più importanti fiere europee dedicate al settore agroalimentare in programma a Colonia dal 4 all’8 ottobre. Il Caseificio avrà uno proprio spazio nello stand del Consorzio Tutela Pecorino Toscano DOP, nel Padiglione 10.1, stand G060 – G068, e porterà in Germania la sua produzione di Pecorino Toscano DOP nelle diverse tipologie: fresco; stagionato; stagionato 12 mesi; biologico; Rosso Manciano, trattato in crosta con doppio concentrato di pomodoro e olio extravergine di oliva toscano IGP, e Amico del Cuore, prodotto soltanto dal Caseificio Sociale Manciano e ideale anche per chi ha problemi di colesterolo grazie a una produzione nata da ricerche con il Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di Pisa per garantire un latte con apporto costante dei cosiddetti “grassi buoni”.

“Per il Caseificio Sociale Manciano - afferma il presidente, Carlo Santarelli - la partecipazione ad Anuga è un appuntamento irrinunciabile che ci vede presenti da sempre insieme a migliaia di produttori in arrivo dall’Europa e da altri Paesi del mondo. Questa fiera rappresenta una prestigiosa vetrina internazionale per la nostra produzione e una bella opportunità per aprire nuove prospettive commerciali grazie a incontri e confronti con buyer e operatori del settore”. “Quest’anno, per la prima volta - aggiunge Santarelli - saremo nello spazio del Consorzio Tutela Pecorino Toscano DOP insieme ad altri caseifici che ne fanno parte e porteremo con noi la nostra variegata produzione di Pecorino Toscano DOP, di cui siamo primi produttori in Italia con circa 300 mila forme all’anno. Grazie a un’offerta divisa su più tipologie, inoltre, possiamo rispondere a esigenze e gusti diversi richiesti dai consumatori, mantenendo sempre centrale la qualità del latte che ci viene conferito ogni giorno dai nostri 150 soci allevatori e il legame imprescindibile con la nostra terra”.







