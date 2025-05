Attualità Il Caseificio Sociale Manciano in partenza per Tuttofood con una selezione di Pecorino Toscano DOP e altri formaggi 2 maggio 2025

Manciano: Il Caseificio Sociale Manciano sarà fra i protagonisti dell’edizione 2025 di Tuttofood, la manifestazione internazionale dedicata al settore agroalimentare in programma da lunedì 5 a giovedì 8 maggio a Fiera Milano, Rho. L’azienda parteciperà all’evento all’interno dello spazio collettivo del Consorzio Grosseto Export/Good Advice – Italian Food&Wine, situato nel Padiglione 2 Stand R34. I formaggi del Caseificio Sociale Manciano a Tuttofood. Durante la fiera internazionale il Caseificio Sociale Manciano presenterà i suoi prodotti più rappresentativi, a partire dalle diverse tipologie di Pecorino Toscano DOP e tutte le altre produzioni del Caseificio. I prodotti di punta protagonisti della manifestazione a Fiera Milano saranno, in particolare, il Pecorino Toscano DOP “Amico del Cuore”, dal profilo nutrizionale equilibrato che lo rende adatto anche per chi ha problemi di colesterolo grazie a una materia prima e a una produzione che garantiscono un apporto costante dei cosiddetti “grassi buoni”, e il Pecorino Toscano DOP Stagionato 12 mesi, dal sapore intenso e spiccato grazie a una stagionatura prolungata rispetto al Pecorino Toscano DOP Stagionato.

Insieme a loro, ci sarà la tradizionale ricotta del Caseificio Sociale Manciano; il formaggio Spia della Maremma, omaggio alle radici e alle tradizioni casearie locali con crosta trattata con olio extravergine di oliva; la linea “Più Gusto al Colore”, dedicata a chi cerca abbinamenti originali e gusti contemporanei con 5 pecorini aromatizzati con pepe, peperoncino, tartufo, zafferano e il Briaco, immerso durante la stagionatura nel Morellino di Scansano DOCG. La selezione di formaggi del Caseificio Sociale Manciano a Tuttofood sarà completata da Il Cassero, Il Gorello, San Giorgio e San Bruzio, alcuni formaggi della linea “Borghi Toscani” resa particolare dalle etichette realizzate alcuni anni fa dagli studenti dell'indirizzo Arti figurative del Liceo artistico 'Luciano Bianciardi' di Grosseto e dedicate a luoghi simbolo del nostro territorio. Tuttofood si conferma un’importante vetrina per le eccellenze agroalimentari Made in Italy - afferma Carlo Santarelli, presidente del Caseificio Sociale Manciano - e siamo orgogliosi di poter partecipare ancora una volta con una selezione dei nostri formaggi più rappresentativi da far conoscere a buyer e operatori del settore in arrivo da tutto il mondo. Negli spazi del Consorzio Grosseto Export/Good Advice – Italian Food&Wine, che ringraziamo per la collaborazione, saremo presenti con alcune tipologie di Pecorino Toscano DOP, che rappresenta la maggior parte della nostra produzione, ma anche con altri formaggi legati alla nostra attività e che consolidano il legame con il territorio di Manciano e le sue tradizioni casearie”.

