Il Caseificio Sociale Manciano fra i protagonisti di Caseifici Aperti, l’iniziativa dedicata al Pecorino Toscano DOP

Manciano: Il Caseificio Sociale Manciano parteciperà all’edizione 2025 di Caseifici Aperti, l’iniziativa promossa dal Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP e co-finanziata dalla Regione Toscana, con due giornate dedicate alla scoperta di uno dei prodotti simbolo della tradizione agroalimentare toscana.

Le visite al Caseificio Sociale Manciano sono in programma sabato 10 maggio e sabato 24 maggio, quando lo stabilimento in località Piano di Cirignano aprirà le sue porte ai visitatori per un viaggio affascinante alla scoperta della produzione del Pecorino Toscano DOP: dall’arrivo del latte al confezionamento delle forme. Le visite di sabato 10 maggio e sabato 24 maggio prevedono due turni: il primo con ritrovo alle ore 8.45 e inizio della visita guidata alle ore 9, il secondo con ritrovo alle ore 10.15 e inizio del percorso di visita alle ore 10.30. Le visite si concluderanno con la degustazione guidata delle diverse stagionature di Pecorino Toscano DOP, raccontate con passione da chi ogni giorno contribuisce alla sua qualità.

Il Caseificio Sociale Manciano, nato nel 1961, oggi conta circa 150 soci allevatori di Manciano e dei Comuni limitrofi e circa 50.000 pecore che producono 6 milioni di litri di latte all’anno. Nel 1985 il Caseificio è stato fra i primi ad aderire al Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP e a credere nella certificazione di qualità di questo formaggio. Nel 1996 il Caseificio Sociale Manciano ha ottenuto il riconoscimento per la produzione di Pecorino Toscano DOP che ancora oggi rappresenta il prodotto principale.

Per informazioni. La partecipazione a Caseifici Aperti è gratuita ma è richiesta la prenotazione entro le 24 ore precedenti la visita. Per prenotare, è possibile chiamare il numero 0564-60941 oppure scrivere a info@caseificiomanciano.it.