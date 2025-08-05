Il Caseificio Sociale Manciano ancora protagonista a Festambiente

Dal 6 al 10 agosto presenti nei menu dell’evento, nello spazio ‘Ambasciatori del Territorio’ e nella ‘Bottega del Gusto’

Rispescia (Grosseto): Il Caseificio Sociale Manciano rinnova la sua presenza a Festambiente, in programma da mercoledì 6 a domenica 10 agosto a Rispescia. La kermesse nazionale organizzata da Legambiente, giunta alla sua 37esima edizione, proporrà ancora una volta un ricco programma di dibattiti, spettacoli, laboratori e attività per bambini e per tutte le età ma anche tante occasioni dedicate all’enogastronomia sostenibile. Qui ci sarà spazio per conoscere e assaggiare i formaggi del Caseificio Sociale Manciano, protagonisti nei menù proposti a Festambiente, nella sezione “Ambasciatori del Territorio” e alla “Bottega del Gusto”.

“Saremo presenti ancora una volta a Festambiente con grande piacere - afferma Carlo Santarelli, presidente del Caseificio Sociale Manciano - La kermesse dedicata allo sviluppo sostenibile e a tanti temi di attualità legati all’ambiente ci vedrà protagonisti con i nostri formaggi, ma soprattutto con la volontà di ribadire un legame genuino e autentico con il nostro territorio. Questo è l’elemento più importante che accompagna e caratterizza la nostra produzione dal 1961, nel rispetto delle migliori tradizioni casearie e di una continua attenzione alla qualità dei nostri prodotti”.

Per conoscere tutto il programma di Festambiente 2025, è possibile visitare il sito www.festambiente.it.