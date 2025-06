Il Caseificio di Sorano partecipa all’incontro “Tra storia e territorio”

Sorano: Il Caseificio di Sorano collabora e partecipa all’iniziativa in programma sabato 21 giugno, nel suggestivo castagneto di Sorano, un evento dedicato alla valorizzazione del territorio attraverso la cultura, le produzioni locali e la riscoperta delle loro origini. Un incontro tra storia e natura, per raccontare le eccellenze che nascono da questa terra e che affondano le radici in una tradizione antichissima: dal vino amato dagli Etruschi, alla castagna sostenuta e valorizzata da figure storiche come Matilde di Canossa, emblema di visione e resilienza.

L’evento nasce in collaborazione con Vetrina Toscana e con l’Assessore alle Attività Produttive e al Turismo della Regione Toscana, Leonardo Marras, che aprirà la conversazione. L’invito è stato esteso anche al Presidente della Regione Eugenio Giani.

«Siamo orgogliosi di essere presenti - si legge nella nota -, insieme ad altre realtà produttive del territorio come la Cantina Sociale di Pitigliano e la Cooperativa Sociale di San Giovanni delle Contee, per raccontare la nostra esperienza e la nostra visione di cooperazione, qualità e appartenenza. Crediamo da sempre che un prodotto agricolo non sia solo frutto della terra e del lavoro quotidiano, ma anche espressione di cultura, di identità e di storia. Partecipare a momenti come questo significa valorizzare non solo ciò che produciamo, ma anche il senso profondo del nostro lavoro».

L’incontro si concluderà con una merenda collettiva a base di prodotti locali.

Evento gratuito.

Prenotazione obbligatoria alla mail: info@leopoldina.it