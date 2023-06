Il Caseificio di Sorano collabora con Coopermondo e Associazione Habibi

Sorano: Il Caseificio di Sorano, leader nel settore lattiero-caseario, annuncia il proprio coinvolgimento diretto in due progetti internazionali che fanno capo a Coopermondo-“Terra di Valore” (Capo Verde) e ad “Associazione Habibi” (Giordania).



Queste iniziative testimoniano l'impegno continuo dell'azienda nel promuovere lo sviluppo sostenibile e la responsabilità sociale d'impresa a livello globale.

Il Progetto “Terra di Valore” nasce dalla collaborazione del Caseificio di Sorano con “Coopermondo”, associazione per la cooperazione internazionale allo sviluppo ETA, e intende promuovere uno sviluppo rurale integrale inclusivo e sostenibile a Capo Verde, paese dell’Africa Occidentale, andando a superare le principali problematiche presenti, legate soprattutto agli effetti del cambiamento climatico.





Il Caseificio di Sorano ha fornito supporto tecnico ad una piccola cooperativa locale, che si occupa della produzione di formaggi e latticini. Grazie all'aiuto del Caseificio di Sorano, la cooperativa sta potenziando le proprie capacità produttive in modo da accedere a nuovi mercati, migliorando le opportunità economiche e occupazionali per la comunità locale. Gli incontri e le consulenze si sono svolte per il momento in maniera interattiva, ma già nei primi giorni di luglio una delegazione capoverdiana farà visita al caseificio per vedere fisicamente come funziona la filiera produttiva della cooperativa soranese.

Il secondo progetto si svolge in Giordania, un paese che affronta sfide socio-economiche significative. Iniziativa nata dall’Associazione Habibi grazie alla quale vi è stato il contatto con il caseificio “FormaJO” nato nel 2018 nel villaggio di Ader, nella regione del Kerak, una delle più povere del paese, con lo scopo di sostenere donne giordane appartenenti a categorie vulnerabili attraverso la formazione per la produzione di formaggio ovino italiano.





Il caseificio è interamente a conduzione femminile: sei donne sono incaricate della produzione e una si occupa della supervisione. Due pastori lavorano alla fattoria e gestiscono il gregge di pecore, acquistato inizialmente grazie a una campagna di autofinanziamento e al sostegno dell’Ambasciata Bulgara ad Amman.

L'azienda soranese sta fornendo supporto tecnico soprattutto nella formazione del personale. Alla fine di maggio il presidente della Cooperativa soranese sig.Luciano Nucci si è già recato personalmente in Giordania per verificare lo stato del sistema produttivo, constatare i punti critici della produzione e della stagionatura del formaggio e per studiare metodologie alternative adatte all’ambiente estremamente difficile del deserto Giordano.

Anche questo progetto mira a promuovere la sostenibilità e la crescita economica nella regione, offrendo nuove opportunità di lavoro e contribuendo allo sviluppo socio-economico locale.

“Presso il Caseificio di Sorano crediamo fortemente nella responsabilità sociale d'impresa e nel dare un contributo significativo alle comunità in cui operiamo", ha affermato il Presidente Luciano Nucci. "Siamo orgogliosi di sostenere queste cooperative a Capo Verde e in Giordania, collaborando con loro per creare un impatto positivo sulle persone e sull'economia locale. Questi progetti sono sicuramente a lungo termine, siamo solo l'inizio del nostro impegno a favore di iniziative di sviluppo sostenibile nel mondo".