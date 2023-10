Attualità Il Casalone apre le porte per la seconda edizione del Festival del Cavallo 13 ottobre 2023

13 ottobre 2023 178

178 Stampa

Redazione

Tre giorni dedicati al mondo equestre e non solo: da venerdì 13 a domenica 15 ottobre spettacoli e attività per grandi e piccoli

Grosseto: Da venerdì 13 a domenica 15 ottobre le porte dell’ippodromo del Casalone si riaprono per la seconda edizione del Festival del Cavallo. La manifestazione dedicata al mondo equestre è organizzata dall’associazione Odv Engea volontari a cavallo che gestisce il centro di recupero per animali Country Paradise, con Anam (Associazione nazionale allevatori cavallo maremmano) e il centro ippico grossetano Ciam, e con il supporto del Mosaico del Volontariato e il patrocinio del Comune di Grosseto. Il main sponsor della tre giorni è l’azienda Spirulina Becagli che, grazie al suo contributo, ha reso possibile la realizzazione dell’evento. Il costo d’ingresso è 5 euro per gli adulti mentre i bambini sotto i 12 anni entreranno gratuitamente. «Saranno tre giorni di divertimento e di condivisione – dichiara Daniela Vignali, presidente dell’associazione Oikos –: la finalità del festival è doppia. Il nostro intento è quello di promuovere le tradizioni della Maremma e nel contempo raccogliere fondi per il Country Paradise che gestiamo da circa 10 anni. La struttura accoglie animali maltrattati o destinati alla soppressione e grazie a loro possiamo organizzare tante attività dedicate a chi ne ha più bisogno, bambini e adulti, che con il supporto di questi animali riescono ad ottenere cambiamenti a volte inaspettati. Per noi è una missione ma abbiamo bisogno del sostegno della comunità. Invitiamo tutti a venire a trovarci». Ed ecco i principali eventi della tre giorni: torna la rassegna del cavallo maremmano a cura dell’Anam, associazione impegnata nella salvaguardia di questa particolare razza, tipica appunto delle nostre terre. Ci saranno ancora spettacoli equestri, caroselli con la partecipazione dei Butteri maremmani e dell’addestratore maremmano, Federico Forci, e poi esibizioni spettacolari di cavallo volteggio, pony games, i mercatini dell’artigianato e una sfilata dedicata ai cani. Ma anche i piccoli avranno il loro spazio con la fattoria didattica che ospiterà molti animali del Country Paradise e dove saranno organizzate attività per i bambini.

E per l’occasione sarà riaperto il ristorante del centro ippico e saranno a disposizione dei punti ristoro per accontentare tutti i gusti. Il primo giorno, venerdì 13 ottobre, sarà dedicato all’arrivo dei cavalli e alle famiglie, con l’apertura dell’area per i bambini dove sarà possibile salire su un pony, giocare con gli animali del Country Paradise e divertirsi con i laboratori creativi. Nello stesso giorno è in programma anche una visita guidata dedicata alle scuole grossetane. Sabato 14 ottobre saranno protagonisti gli stalloni maremmani, con la IV tappa del campionato nazionale e la presentazione di questi bellissimi esemplari a cura dell’Anam. Ci saranno le esibizioni di cavallo volteggio a cura della scuderia G&B di San Vincenzo, che torneranno anche domenica 15 ottobre, e gli spettacoli di Pony games a cura della Epona Riding club. Domenica 15 ottobre il gran finale con le gare di pony games, la sfilata del cavallo maremmano, il festival dedicato agli amici a 4 zampe, il Concorso ippico promozionale Fise (Federazione italiana sport equestri) di salto ad ostacoli, e tante esibizioni e caroselli, compreso il cavallo volteggio. E, in chiusura, anche la danza entrerà a far parte del festival con lo spettacolo organizzato dalla Fa Real dance academy.

(immagini di repertorio) Seguici





Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Il Casalone apre le porte per la seconda edizione del Festival del Cavallo Il Casalone apre le porte per la seconda edizione del Festival del Cavallo 2023-10-13T11:15:00+02:00 606 it Tre giorni dedicati al mondo equestre e non solo: da venerdì 13 a domenica 15 ottobre spettacoli e attività per grandi e piccoli PT3M /media/images/festa-del-cavallo-al-casalone-3.jpg /media/images/thumbs/x600-festa-del-cavallo-al-casalone-3.jpg Maremma News Grosseto, Fri, 13 Oct 2023 11:15:00 GMT