Il Carrefour Market di Manciano sceglie la via della sostenibilità

Inaugurato nel punto vendita della rete di Etruria Retail un eco compattatore per il riciclo delle bottiglie



Manciano: Sostenibilità, attenzione all’ambiente e ai principi dell’economia circolare. Sono questi i valori alla base dell’iniziativa del Carrefour Market di Manciano che ieri, mercoledì 21 dicembre, ha inaugurato l’eco compattatore per la raccolta e il riciclo delle bottiglie a uso alimentare in PET (polietilene tereftalato), realizzati in collaborazione con il consorzio Coripet. Il taglio del nastro si è svolto nel punto vendita della cittadina maremmana in via Alcide De Gasperi alla presenza di Mirco Morini, sindaco di Manciano, Loris Ferretti, di Coripet, Andrea Scotto, responsabile area zona Grosseto Etruria Retail e Andrea e Alessia Lelli, titolari del Carrefour Market insieme a tutto lo staff del negozio.





Aiutare l’ambiente conviene. La macchina “mangiaplastica” sarà vantaggiosa per l’ambiente, ma anche per i clienti, visto che il conferimento delle bottiglie consentirà di accumulare punti e sconti. Ogni bottiglia, che deve essere esclusivamente a uso alimentare, vale un punto e 200 punti raccolti danno il diritto a 2 euro di sconto su una spesa minima di 25 euro. Il percorso “bottle to bottle” si sviluppa così: le bottiglie conferite nel punto di riciclo, che si trova in prossimità del negozio, vanno a un centro di riciclo dove vengono lavate e sminuzzate in piccoli pezzi dopo aver tolto le etichette e i tappi. Il PET riciclato verrà utilizzato per produrre nuove bottiglie. Nella fase di avvio saranno presenti dei tutor che forniranno tutte le indicazioni necessarie per un corretto uso dell’eco compattatore.