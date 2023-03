Il Carrefour con cinque giocatori contati s'arrende sulla pista dello Startit Prato

Grosseto: Giornata da dimenticare per il Carrefour Alice Grosseto nella settima giornata del campionato di serie B. I ragazzi di Fabio Bellan, con l’organico ridotto all’osso per le assenze del portiere Saletti e di Bruzzi (vittima di un brutto infortunio), Casini e Ciupi, sono stati sconfitti nettamente sulla pista dello Startit Prato (12-1) al termine di una partita purtroppo senza storia. I biancorossi, senza nemmeno un cambio in panchina, hanno giocato con tutte le energie a disposizione, ma non è stato sufficiente per mettere un freno ai lanieri, in vantaggio dopo appena 15 secondi con una rete di Maurizio Baldesi. Andato al riposo sotto 6-0, nella ripresa il Carrefour ha cominciato ad accusare la stanchezza ma ha continuato a giocare per chiudere con un passivo almeno onorevole. Sull’11-0 è arrivata anche l’unica rete della gara, segnata da Tommaso Giusti che ha realizzato una punizione di prima concessa per il fallo da espulsione di Lorenzo Capuano.



Startit Prato-Carrefour Alice Grosseto 12-1

STARTIT PRATO: Alessandro Vespi, Francesco Vespi; Lorenzo Capuano, Bianchi, Baldesi, Benelli, Barbani, Mugnai, Alberto Capuano, Poli.

CARREFOUR GROSSETO: Del Viva; Filippeschi, Perfetti, Giusti, Montomoli. All. Fabio Bellan.

ARBITRO: Marco Giombetti.

RETI: 0’15 Baldesi, 3’24 Baldesi, 9’29 A. Capuano, 18’55 A. Capuano, 21’30 A. Capuano, 24’53 Baldesi; nel s.t. 3’25 Barbani, 7’32 Mugnai, 9’46 L. Capuano, 10’39 L. Capuano, 13’40 Mugnai, 17’01 Giusti, 22’01 L. Capuano.

ESPULSIONI TEMPORANEE: Lorenzo Capuano, Mugnai, Perfetti.

nell'immagine Tommaso Giusti, autore dell'unica rete grossetana (foto Manuel Urracci)