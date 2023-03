Il Carrefour Alice Grosseto s'arrende alla Rotellistica Camaiore

Grosseto: Al Carrefour Alice non basta un bel finale di partita, con quattro reti nel giro di tre minuti e mezzo, per evitare la sconfitta casalinga contro la Rotellistica Camaiore (10-5). Il quintetto grossetano guidato da Fabio Bellan ha compromesso la gara a causa di una brutta partenza, con cinque reti subite nel primo quarto d’ora. I versiliesi sono scesi in Maremma decisi a consolidare la loro terza posizione e hanno messo in chiaro le cose fin da subito, andando al riposo avanti per 6-1 con una tripletta di Matteo Giorgi. Il Grosseto ha spezzato l’egemonia degli ospiti segnando il 5-1 con Leonardo Ciupi. Nella ripresa la musica non è cambiata e la Rotellistica ha continuato a macinare gioco e reti fino al 10-1, arrivato al 19’. Dal 22’, però, si sono svegliati i padroni di casa. Lorenzo Alfieri ha segnato il secondo gol con una punizione di prima, Ciupi ha segnato altre due reti, chiudendo con una tripletta (portando a dodici le reti in campionato), mentre Alfieri, a undici secondi dalla fine ha realizzato il 10-5 che rende meno amaro lo stop.



Carrefour Alice Grosseto-Rotellistica Camaiore 5-10

CARREFOUR ALICE: Del Viva, Saletti; Bruzzi, Perfetti, Giusti, Casini, Ciupi, Alfieri. All. Fabio Bellan.

ROTELLISTICA CAMAIORE: Limena, Canali; Facchini, Raffelli, Barini, Bellè, Gemignani, Bianchi, Farioli, Giorgi. All. Riccardo Bianchi.

ARBITRO: Edoardo D’Alessandro.

RETI: nel p.t. 0’59 Bellè, 3’35 Giorgi, 7’40 Giorgi, 12’46 Giorgi, 14’50 Facchini, 18’44 Ciupi, 18’49 Bellè; nel s.t. 5’18 Facchini, 6’18 Raffaelli, 16’57 Bellè, 18’26 Farioli, 21’24 Alfieri, 22’17 Ciupi, 23’54 Ciupi, 24’49 Alfieri.

(foto Manuel Urracci)