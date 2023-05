Il Carrefour Alice diverte nonostante la rosa ristretta e pareggia a Forte dei Marmi

Grosseto: La gara delle ultime della classe in serie B, Focacceria Orlando e Carrefour Alice Grosseto regala emozioni e tanti gol. La formazione biancorossa guidata per l’occasione da Marco Ciupi è andata davvero vicina alla seconda vittoria stagionale, nonostante sia scesa in campo con soli quattro giocatori di movimento, che si sono sacrificati per portare a casa un risultato positivo. Nella prima frazione, grazie a Tommaso Giusti e Leonardo Ciupi il Grosseto si è portato sul 2-0, che è diventato 2-1 all’intervallo. Nella ripresa Forte dei Marmi ha firmato un parziale di 4-0 in appena cinque minuti, portandosi sul 5-2. Bella la reazione dei grossetani che hanno firmato un contro break che li ha portati nuovamente a condurre. Nieri Brescia ha rimesso in parità le cose, ma con un rigore chirurgico Giusti ha segnato il 6-7, ma Alessio Ambrosio ha chiuso sul 7-7 un match divertente con grande dispendio di energie per Bruzzi e compagni.



La classifica alla vigilia dell’ultima giornata: Startit Prato 30; Castiglione 24; Pumas Viareggio 20; Cgc Viareggio 15; Rotellistica Camaiore 14; Carrefour Alice Grosseto e Focacceria Orlando Forte dei Marmi 5.

Orlando Forte dei Marmi-Carrefour Alice 7-7

ORLANDO FORTE DEI MARMI: Luca Bazzichi, Bacci; Ambrosio, Andrea Bazzichi, Del Medico, Xhepa, Bertonelli, Nieri Bresciani, Lossi, Giorgi. All. Alessandra Gallotta.

CARREFOUR ALICE: Del Viva, Saletti; Bruzzi, Giusti, Ciupi, Montomoli. All. Marco Ciupi.

ARBITRO: Edoardo D’Alessandro.

RETI: nel p.t. 20’11 Giusti, 20’37 Ciupi (rig.), 22’38 Del Medico; nel s.t. 0’48 Nieri Bresciani, 2’53 Giorgi, 4’02 Lossi, 5’02 Giorgi, 8’04 Ciupi (rig.), 10’25 Ciupi, 11’18 Giusti, 13’47 Ciupi, 15’ Nieri Bresciani, 21’55 Giusti (rig.), 23’07 Ambrosio.

NOTE: espulsioni temporanee Ambrosio, Del Medico, Bruzzi.