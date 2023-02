Sport Il Carrefour Alice di scena sulla pista dei Pumas Viareggio domenica in serie B 18 febbraio 2023

Redazione Grosseto: Torna in campo domenica il Carrefour Alice Rh Grosseto. I ragazzi di Fabio Bellan alle 18 saranno impegnati sulla pista dei Pumas Viareggio con l’obiettivo di conquistare la prima vittoria nel campionato di serie B. Il tecnico e i veterani della squadra, Filippeschi e Bruzzi, stanno aiutando i giocatori più giovani a crescere e i primi risultati si sono visti. Nelle prime tre partite, Bruzzi e compagni hanno perso in casa contro Castiglione e CGC Viareggio e sono andati a conquistare un punto sulla pista della Rotellistica Camaiore con una bella rimonta finale. Bellan ha a disposizione l’intero organico: Del Viva, Saletti; Filippeschi, Bruzzi, Giusti, Casini, Ciupi, Montomoli. Seguici





