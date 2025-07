Il carnevale estivo di Tarquinia Lido svela i temi dei gruppi mascherati

Tarquinia: “Streghe e stregoni voodoo”, “I veneziani”, “Pinocchio viene dal mare”, “Shrek”, “Tutti in barca” e “Luci & Music”, saranno i sei gruppi mascherati protagonisti del carnevale estivo di Tarquinia Lido, in programma sabato 26 luglio, dalle 21, con una coloratissima sfilata sul lungomare. Un appuntamento imperdibile che porterà sul litorale un’atmosfera di festa, creatività e spettacolo, capace di coinvolgere pubblico di tutte le età. Tra costumi originali, musiche trascinanti e coreografie d’effetto, il carnevale estivo promette una serata indimenticabile per residenti e turisti.

Ogni gruppo mascherato interpreterà un tema diverso, con fantasia e grande cura nei dettagli: “Streghe e stregoni voodoo” condurranno il pubblico in un mondo di magia e riti tribali; “I veneziani” porteranno in scena l’eleganza del celebre carnevale lagunare; “Pinocchio viene dal mare” darà nuova vita al celebre burattino nato dalla penna di Carlo Collodi ; “Shrek” animerà il corteo con i suoi simpatici protagonisti da fiaba; “Tutti in barca” sarà un tuffo nell’estate, tra barche, salvagenti e ironia balneare; “Luci & Music” sarà uno spettacolo esplosivo di colori e ritmo. L’organizzazione è alla ricerca di volontari per prendere parte alla sfilata. Non serve esperienza, solo entusiasmo e voglia di divertirsi. Chi desidera partecipare, può contattare direttamente i referenti dei singoli gruppi: “Streghe e stregoni voodoo” (telefono 320 5632118); “I veneziani” (telefono 380 4646960); “Pinocchio viene dal mare” (telefono 320 5632118); “Shrek” (telefono 334 5646951); “Tutti in barca” (telefono 338 8935959); “Luci & Music” (telefono 347 6032913). La manifestazione, che viene riproposta dopo molti anni, nasce dalla collaborazione tra gli imprenditori balneari e i commercianti del Lido, con il sostegno convinto del Comune di Tarquinia e della Pro Loco Tarquinia.