Il carnevale dei bambini arriva a Bolsena con il villaggio dei gonfiabili

Bolsena: Il 15 e 16 febbraio, il “carnevale dei bambini” è pronto a invadere piazza Giacomo Matteotti, con il villaggio dei gonfiabili organizzato dal Comune di Bolsena e dalla Pro loco Bolsena. Un'area magica pensata per regalare sorrisi e risate, dove i più piccoli potranno tuffarsi in un mondo di giochi gonfiabili, tra scivoli, arrampicate, porte da calcio e canestri. L’evento, che si terrà dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30, è gratuito, per una due giorni all'insegna del gioco, dell’allegria e della fantasia. Il villaggio dei gonfiabili sarà sabato e domenica il cuore pulsante del carnevale di Bolsena, con animazione e sorprese per i bambini di tutte le età. Un’occasione imperdibile per vivere un'esperienza unica in famiglia, tra colori, musica e tanto divertimento. L’iniziativa è solo l’inizio di un ricco programma di appuntamenti che animerà il periodo più divertente dell’anno nella cittadina in riva al lago vulcanico più grande d’Europa.