Il carnevale 2025 di Tarquinia, un successo di allegria e condivisione

Tarquinia: “Un tripudio di colori, musica e spettacoli ha travolto Tarquinia, confermando il ritrovato l’entusiasmo della città etrusca per il carnevale. Le tre sfilate dei gruppi mascherati nelle vie del centro e il veglione al centro commerciale Top 16 hanno dimostrato quanto la comunità tarquiniese sia viva e partecipativa. Un sentito ringraziamento va ai protagonisti di questa edizione: le centinaia di persone che si sono mascherate per i cortei, i volontari che hanno lavorato per settimane all’organizzazione dei gruppi mascherati e tutti coloro che, con creatività e passione, hanno contribuito a trasformare le strade in un tripudio di fantasia. Un grazie speciale va alla Pro Loco Tarquinia, per il prezioso impegno, ai volontari dell’Aeopc e della Croce Rossa Italiana Comitato di Tarquinia, che sono stati instancabili nel supporto alla manifestazione. Un encomio va anche agli uffici comunali, sempre operativi e disponibili dietro le quinte, alle forze dell’ordine e alla Polizia locale, per il prezioso aiuto nel garantire che tutte le iniziative si svolgessero in sicurezza. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di far vivere Tarquinia come una grande famiglia e queste iniziative sono un’occasione preziosa, per rafforzare lo spirito di appartenenza e collaborazione. Dopo alcuni anni, il carnevale è finalmente tornato. Lo sguardo è rivolto al 2026, consapevoli che quanto fatto quest’anno ha visto molti aspetti positivi e anche alcuni che andranno rivisti, per garantire una crescita artistica complessiva della rassegna. Al riguardo sarà fondamentale la programmazione, per anticipare le necessità logistiche e gestire le risorse in modo ottimale, assicurandosi che ogni aspetto sia curato nei minimi dettagli”.